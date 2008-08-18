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    • Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores

      Monitor LCD

      BDL3231C/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores

      Controla tus costes con este monitor LCD de 32 pulg. que se puede controlar por red. Ya se utilice en una red o como única pantalla pública, este modelo ofrece diversas prestaciones para ajustarse a las aplicaciones más exigentes de visualización de interés público y de empresas.

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      Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores

      con ranura para SmartCard

      • 32"
      • multimedia
      • HD ready
      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

      SmartPower para ahorrar energía

      SmartPower para ahorrar energía

      La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

      Formato panorámico WXGA, resolución 1366 x 768 para una visión más nítida

      El formato panorámico del panel LCD con resolución XGA puede mostrar 1366 x 768 píxeles; WXGA permite que los monitores sean no-entrelazados. De esta manera se asegura un mejor rendimiento de la pantalla y un efecto de color más preciso.

      Determina diferentes ajustes de inicio con SmartControl

      En una configuración de red se necesita controlar las condiciones de inicio de todas las pantallas cuando la alimentación se vuelve a conectar o reanudar tras una interrupción en el suministro de energía. A través de los comandos del RS232, SmartControl permite una mayor flexibilidad en cuatro ajustes de inicio distintos: estado de la alimentación, entrada de fuente, nivel de fuente y formato de imagen. En los cuatro ajustes, puede elegir que la pantalla recuerde el último estado o establecer un ajuste fijo para cuando la pantalla vuelva a conectarse.

      Botones de control ocultos que se pueden bloquear

      Los botones de control locales de la pantalla están ubicados de forma que sean menos visibles para el acceso inmediato. Además, el sensor del mando a distancia y los botones de control locales se puede desactivar mediante RS232 para evitar el control no autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un lugar público.

      Ranura para SmartCard Xpress para posibles ampliaciones

      SmartCard Xpress es una ranura de expansión que proporciona funcionalidad adicional a la pantalla. Las tarjetas desarrolladas por Philips y/u otros proveedores han sido diseñadas para proporcionar una conectividad con la pantalla más eficiente a través de la ranura, evitando la necesidad de utilizar dispositivos externos.

      Gestión y configuración remota a través de RS232

      La gestión remota permite al usuario controlar y ajustar las pantallas a distancia a través del protocolo RS232. Mediante el uso de comandos CEC, podrás tener un control total de todas las pantallas de tu red de señalización en cualquier momento.

      Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida

      Permite copiar todos los ajustes de menús de una pantalla a otra. La función garantiza la uniformidad entre los distintos equipos y reduce significativamente el tiempo de instalación. Funciona de modo totalmente inalámbrico.

      Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

      Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        81  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        32  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Tipo de panel LCD
        • 1366 x 768 píxeles
        • Polarizador antirreflejo
        Resolución óptima
        1360 x 768 a 60 Hz
        Brillo
        500  cd/m²
        Colores de pantalla
        16,7 millones de colores
        Contraste dinámico de pantalla
        3000:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        8  ms
        Ángulo de visión (horizontal)
        178  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        178  grado
        Mejora de la imagen
        • Cámara lenta 3/2 - 2/2
        • Filtro de peine 3D
        • Desentrelazado 3D MA
        • Escaneado progresivo
        • Mejora del contraste dinámico
        Frecuencia de escaneado vertical
        56 - 75 Hz
        Tipo de pantalla de visualización
        LCD TFT Active Matrix WXGA

      • Conectividad

        Ordenador
        • 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
        • RS232 D-Sub9
        • Entrada VGA D-Sub 15 HD
        entrada AV
        • HDMI x2
        • 2 componente (YPbPr)
        • 2 audio (izq/dch) para YPbPr
        • Compuesto (CVBS) x1
        • 1 audio (izq/dch)
        • 1 S-Vídeo
        Otras conexiones
        Salida S/PDIF (coaxial)
        Mejoras de conectividad
        • Ranura de expansión para SmartCard
        • Conector de altavoz externo

      • Comodidad

        Picture in Picture
        CVBS PIP en VGA principal
        Aprobación de regulaciones
        • Marca CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Con control de red
        RS232
        Montaje VESA
        400 x 200 mm
        Ajustes del formato de pantalla
        • 4:3
        • Pantalla panorámica
        • Zoom de subtítulos
        • Súper panorámico
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Sonido

        Altavoces integrados
        2
        Potencia de salida (RMS)
        2 x 10 W
        Optimización del sonido
        Sonido inteligente
        Sistema de sonido
        • Estéreo
        • Mono

      • Potencia

        Red eléctrica
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (modo de encendido)
        Típico: 82 W (VGA) 109 W (vídeo)
        Consumo en modo de espera
        < 3 W

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Dimensiones

        Profundidad de la caja
        28  mm
        Altura de la caja
        61.2  mm
        Anchura de la caja
        90.1  mm
        Altura del dispositivo (con soporte)
        531  mm
        Altura dispositivo (con soporte; pulg.)
        20.9  pulgada
        Anchura del dispositivo
        792  mm
        Peso del producto
        12,67  kg
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        205  mm
        Altura del dispositivo
        487  mm
        Profundidad del dispositivo
        115  mm
        Profundidad disp. (con soporte; pulg.)
        8.1  pulgada
        Anchura del dispositivo (pulgadas)
        31,2  pulgada
        Altura del dispositivo (pulgadas)
        19.2  pulgada
        Profundidad del dispositivo (pulgadas)
        4,5  pulgada
        Profundidad de la caja (pulg.)
        11  pulgada
        Altura de la caja (pulg.)
        24.1  pulgada
        Anchura de la caja (pulg.)
        35.5  pulgada
        Peso del producto (lb)
        27,93  libras
        Peso incluido embalaje
        13,21  kg
        Peso del producto, embalaje incl. (lb)
        29,12
        MTBF
        100.000 horas (excepto CCFL, 50.000 horas)

      • Especificaciones técnicas

        Rango de temperatura en funcionamiento
        0 - 40   °C
        Rango de humedad relativa
        5% - 90%

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Reproducción de video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Soporte para la mesa
        • Cable de alimentación de CA
        • Cable VGA
        • Mando a distancia
        • Pilas para mando a distancia
        • Guía de inicio rápido
        • Cable adaptador HDMI-DVI
        • Manual de usuario en CD-ROM
        Accesorios opcionales
        SmartLoader 22AV1135

      • Varios

        Bisel
        antracita metálico
        Garantía
        Europa/Norteamérica: 3 años, APMEA: 1 año

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Soporte para la mesa
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable VGA
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Cable adaptador HDMI-DVI
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Accesorios opcionales: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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