Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores
Controla tus costes con este monitor LCD de 32 pulg. que se puede controlar por red. Ya se utilice en una red o como única pantalla pública, este modelo ofrece diversas prestaciones para ajustarse a las aplicaciones más exigentes de visualización de interés público y de empresas.
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Innovadora pantalla pública para aplicaciones en interiores
con ranura para SmartCard
32"
multimedia
HD ready
Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.
SmartPower para ahorrar energía
La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.
Formato panorámico WXGA, resolución 1366 x 768 para una visión más nítida
El formato panorámico del panel LCD con resolución XGA puede mostrar 1366 x 768 píxeles; WXGA permite que los monitores sean no-entrelazados. De esta manera se asegura un mejor rendimiento de la pantalla y un efecto de color más preciso.
Determina diferentes ajustes de inicio con SmartControl
En una configuración de red se necesita controlar las condiciones de inicio de todas las pantallas cuando la alimentación se vuelve a conectar o reanudar tras una interrupción en el suministro de energía. A través de los comandos del RS232, SmartControl permite una mayor flexibilidad en cuatro ajustes de inicio distintos: estado de la alimentación, entrada de fuente, nivel de fuente y formato de imagen. En los cuatro ajustes, puede elegir que la pantalla recuerde el último estado o establecer un ajuste fijo para cuando la pantalla vuelva a conectarse.
Botones de control ocultos que se pueden bloquear
Los botones de control locales de la pantalla están ubicados de forma que sean menos visibles para el acceso inmediato. Además, el sensor del mando a distancia y los botones de control locales se puede desactivar mediante RS232 para evitar el control no autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un lugar público.
Ranura para SmartCard Xpress para posibles ampliaciones
SmartCard Xpress es una ranura de expansión que proporciona funcionalidad adicional a la pantalla. Las tarjetas desarrolladas por Philips y/u otros proveedores han sido diseñadas para proporcionar una conectividad con la pantalla más eficiente a través de la ranura, evitando la necesidad de utilizar dispositivos externos.
Gestión y configuración remota a través de RS232
La gestión remota permite al usuario controlar y ajustar las pantallas a distancia a través del protocolo RS232. Mediante el uso de comandos CEC, podrás tener un control total de todas las pantallas de tu red de señalización en cualquier momento.
Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
Permite copiar todos los ajustes de menús de una pantalla a otra. La función garantiza la uniformidad entre los distintos equipos y reduce significativamente el tiempo de instalación. Funciona de modo totalmente inalámbrico.
Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente
Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.