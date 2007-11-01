Determina diferentes ajustes de inicio con SmartControl

En una configuración de red se necesita controlar las condiciones de inicio de todas las pantallas cuando la alimentación se vuelve a conectar o reanudar tras una interrupción en el suministro de energía. A través de los comandos del RS232, SmartControl permite una mayor flexibilidad en cuatro ajustes de inicio distintos: estado de la alimentación, entrada de fuente, nivel de fuente y formato de imagen. En los cuatro ajustes, puede elegir que la pantalla recuerde el último estado o establecer un ajuste fijo para cuando la pantalla vuelva a conectarse.