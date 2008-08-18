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      Monitor LCD

      BDL4631V/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Atrae la atención del público

      Este monitor LCD profesional de 46 pulg. conseguirá transmitir tu mensaje. Tanto si se usa en red, en videowall o como una sola pantalla de información pública, este modelo ofrece una gran variedad de funciones para satisfacer las aplicaciones más exigentes.

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      Monitor LCD

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      Atrae la atención del público

      • 46"
      • multimedia
      • monitor HDTV
      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable

      HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.

      Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

      Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

      Funcionamiento en orientación vertical

      Esta pantalla está preparada también para un montaje fiable y seguro en posición vertical.

      Botones de control ocultos que se pueden bloquear

      Los botones de control locales de la pantalla están ubicados de forma que sean menos visibles para el acceso inmediato. Además, el sensor del mando a distancia y los botones de control locales se puede desactivar mediante RS232 para evitar el control no autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un lugar público.

      El monitor puede controlarse a través de la red para gestión remota

      La capacidad de control de red permite al usuario controlar y ajustar monitores a distancia mediante el protocolo RS232.

      El bucle intermedio VGA permite conectar en cadena varios monitores

      La conexión en cadena de varias pantallas permite distribuir contenido visual y de control desde una única fuente a un grupo de monitores que se encuentren en distintas ubicaciones dentro de un mismo sitio.

      Función avanzada antifijación de imágenes

      Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre las 24 horas al día, los 7 días a la semana.

      Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

      Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

      La función de zoom mejorada admite la aplicación de matriz de mosaico.

      La función de zoom interno permite la implementación sencilla de videowall, sin necesidad de adquirir un equipo externo. Admite una configuración en mosaico de hasta 25 pantallas al permitir dividir horizontal y verticalmente cada pantalla en 5 pantallas.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        116.8  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        46  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Punto de píxel
        0,53025 x 0,53025 mm
        Resolución óptima
        1920 x 1080 a 60 Hz
        Brillo
        450  cd/m²
        Colores de pantalla
        16,7 millones de colores
        Relación de contraste (típica)
        1500:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        6  ms
        Ángulo de visión (horizontal)
        178  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        178  grado
        Mejora de la imagen
        • Cámara lenta 3/2 - 2/2
        • Filtro de peine 3D
        • Desentrelazado de compensación de mov.
        • Picture in Picture
        • Escaneado progresivo
        • Desentrelazado 3D MA
        Frecuencia de escaneado horizontal
        31,5 - 91,1 kHz
        Frecuencia de escaneado vertical
        58 - 85 Hz
        Tipo de pantalla de visualización
        LCD Full HD Act. matrix W-UXGA

      • Conectividad

        Ordenador
        • Entrada VGA D-Sub 15 HD
        • Salida VGA D-Sub 15 HD
        • RS232 D-Sub9
        • Salida RS232 D-sub9
        • 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
        entrada AV
        • HDMI x2
        • 1 componente (YPbPr)
        • 1 audio (izq/dch) para YPbPr
        • Compuesto (CVBS) x2
        • 1 S-Vídeo
        • 2 audio (izq/dch) para CVBS y S-vídeo
        Salida AV
        • Compuesto (CVBS) x1
        • 1 audio (izq/dch)
        Mejoras de conectividad
        Conector de altavoz externo

      • Cómodas funciones

        Ubicación
        • Vertical
        • Horizontal
        Aprobación de regulaciones
        • Marca CE
        • RoHS
        • FCC Clase A
        • UL
        Idiomas OSD
        • Inglés
        • Francés
        • Alemán
        • Italiano
        • Español
        • Polaco
        • Turco
        • Ruso
        Con control de red
        RS232
        Montaje VESA
        400 x 200 mm
        Audio desmontable
        2 altavoces de 7 vatios (opcional)

      • Potencia

        Red eléctrica
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (modo de encendido)
        165 W (típico)
        Consumo en modo de espera
        < 5 W

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 640 x 480 a 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Dimensiones

        Altura del dispositivo (con soporte)
        705  mm
        Altura dispositivo (con soporte; pulg.)
        27.8  pulgada
        Anchura del dispositivo
        1122  mm
        Profundidad dispositivo (con soporte)
        406  mm
        Altura del dispositivo
        663  mm
        Profundidad del dispositivo
        138  mm
        Profundidad disp. (con soporte; pulg.)
        16.0  pulgada
        Anchura del dispositivo (pulgadas)
        44,2  pulgada
        Altura del dispositivo (pulgadas)
        26.1  pulgada
        Profundidad del dispositivo (pulgadas)
        5,4  pulgada
        MTBF
        50.000 horas (sin CCFL 60.000)

      • Especificaciones técnicas

        Rango de temperatura en funcionamiento
        0 - 40   °C
        Rango de humedad relativa
        5% - 90%

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Reproducción de video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Cable adaptador HDMI-DVI
        • Cable VGA
        • Mando a distancia
        • Pilas para mando a distancia
        • Manual de usuario en CD-ROM
        • Cable de alimentación de CA
        • Guía de inicio rápido
        Accesorios opcionales
        • Soporte de mesa BM05211
        • Altavoces BAL4631S1
        • Montaje en el techo BM04111&BM01111
        • Montaje en pared fijo BM02111
        • Montaje en pared flex. BM04111&BM02212

      • Varios

        Bisel
        antracita metálico
        Garantía
        Europa/Norteamérica: 3 años

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Cable adaptador HDMI-DVI
      • Cable VGA
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Cable de alimentación de CA
      • Guía de inicio rápido
      • Accesorios opcionales: Soporte de mesa BM05211
      • Accesorios opcionales: Altavoces BAL4631S1
      • Accesorios opcionales: Montaje en el techo BM04111&BM01111
      • Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo BM02111
      • Accesorios opcionales: Montaje en pared flex. BM04111&BM02212
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