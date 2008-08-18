Este monitor LCD profesional de 46 pulg. conseguirá transmitir tu mensaje. Tanto si se usa en red, en videowall o como una sola pantalla de información pública, este modelo ofrece una gran variedad de funciones para satisfacer las aplicaciones más exigentes.
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Monitor LCD
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Atrae la atención del público
46"
multimedia
monitor HDTV
Entrada HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión de la señal a analógica, ofrece una imagen impecable. La señal no degradada reduce el parpadeo y produce una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida con el dispositivo fuente. La entrada es totalmente compatible con fuentes DVI anteriores pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección contra copias HDCP.
Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.
Funcionamiento en orientación vertical
Esta pantalla está preparada también para un montaje fiable y seguro en posición vertical.
Botones de control ocultos que se pueden bloquear
Los botones de control locales de la pantalla están ubicados de forma que sean menos visibles para el acceso inmediato. Además, el sensor del mando a distancia y los botones de control locales se puede desactivar mediante RS232 para evitar el control no autorizado de la pantalla cuando ésta se halle en un lugar público.
El monitor puede controlarse a través de la red para gestión remota
La capacidad de control de red permite al usuario controlar y ajustar monitores a distancia mediante el protocolo RS232.
El bucle intermedio VGA permite conectar en cadena varios monitores
La conexión en cadena de varias pantallas permite distribuir contenido visual y de control desde una única fuente a un grupo de monitores que se encuentren en distintas ubicaciones dentro de un mismo sitio.
Función avanzada antifijación de imágenes
Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre las 24 horas al día, los 7 días a la semana.
Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente
Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.
La función de zoom mejorada admite la aplicación de matriz de mosaico.
La función de zoom interno permite la implementación sencilla de videowall, sin necesidad de adquirir un equipo externo. Admite una configuración en mosaico de hasta 25 pantallas al permitir dividir horizontal y verticalmente cada pantalla en 5 pantallas.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
116.8
cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
46
pulgada
Relación de aspecto
16:9
Punto de píxel
0,53025 x 0,53025 mm
Resolución óptima
1920 x 1080 a 60 Hz
Brillo
450
cd/m²
Colores de pantalla
16,7 millones de colores
Relación de contraste (típica)
1500:1
Tiempo de respuesta (típico)
6
ms
Ángulo de visión (horizontal)
178
grado
Ángulo de visión (vertical)
178
grado
Mejora de la imagen
Cámara lenta 3/2 - 2/2
Filtro de peine 3D
Desentrelazado de compensación de mov.
Picture in Picture
Escaneado progresivo
Desentrelazado 3D MA
Frecuencia de escaneado horizontal
31,5 - 91,1 kHz
Frecuencia de escaneado vertical
58 - 85 Hz
Tipo de pantalla de visualización
LCD Full HD Act. matrix W-UXGA
Conectividad
Ordenador
Entrada VGA D-Sub 15 HD
Salida VGA D-Sub 15 HD
RS232 D-Sub9
Salida RS232 D-sub9
1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
entrada AV
HDMI x2
1 componente (YPbPr)
1 audio (izq/dch) para YPbPr
Compuesto (CVBS) x2
1 S-Vídeo
2 audio (izq/dch) para CVBS y S-vídeo
Salida AV
Compuesto (CVBS) x1
1 audio (izq/dch)
Mejoras de conectividad
Conector de altavoz externo
Cómodas funciones
Ubicación
Vertical
Horizontal
Aprobación de regulaciones
Marca CE
RoHS
FCC Clase A
UL
Idiomas OSD
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
Polaco
Turco
Ruso
Con control de red
RS232
Montaje VESA
400 x 200 mm
Audio desmontable
2 altavoces de 7 vatios (opcional)
Potencia
Red eléctrica
90-264 V CA, 50/60 Hz
Consumo (modo de encendido)
165 W (típico)
Consumo en modo de espera
< 5 W
Resolución de pantalla compatible
Formatos informáticos
640 x 480 a 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Formatos de vídeo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Dimensiones
Altura del dispositivo (con soporte)
705
mm
Altura dispositivo (con soporte; pulg.)
27.8
pulgada
Anchura del dispositivo
1122
mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
406
mm
Altura del dispositivo
663
mm
Profundidad del dispositivo
138
mm
Profundidad disp. (con soporte; pulg.)
16.0
pulgada
Anchura del dispositivo (pulgadas)
44,2
pulgada
Altura del dispositivo (pulgadas)
26.1
pulgada
Profundidad del dispositivo (pulgadas)
5,4
pulgada
MTBF
50.000 horas (sin CCFL 60.000)
Especificaciones técnicas
Rango de temperatura en funcionamiento
0 - 40
°C
Rango de humedad relativa
5% - 90%
Sintonizador/recepción/transmisión
Reproducción de video
NTSC
PAL
SECAM
Accesorios
Accesorios incluidos
Cable adaptador HDMI-DVI
Cable VGA
Mando a distancia
Pilas para mando a distancia
Manual de usuario en CD-ROM
Cable de alimentación de CA
Guía de inicio rápido
Accesorios opcionales
Soporte de mesa BM05211
Altavoces BAL4631S1
Montaje en el techo BM04111&BM01111
Montaje en pared fijo BM02111
Montaje en pared flex. BM04111&BM02212
Varios
Bisel
antracita metálico
Garantía
Europa/Norteamérica: 3 años
Contenido de la caja
Otros elementos de la caja
Cable adaptador HDMI-DVI
Cable VGA
Mando a distancia
Pilas para mando a distancia
Manual de usuario en CD-ROM
Cable de alimentación de CA
Guía de inicio rápido
Accesorios opcionales: Soporte de mesa BM05211
Accesorios opcionales: Altavoces BAL4631S1
Accesorios opcionales: Montaje en el techo BM04111&BM01111
Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo BM02111
Accesorios opcionales: Montaje en pared flex. BM04111&BM02212