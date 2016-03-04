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    • Ultra alta definición 4K Ultra alta definición 4K Ultra alta definición 4K
      Energy Label Europe B etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 209.0KB)

      Brilliance Pantalla LCD 4K Ultra HD

      BDM4350UC/00

      Ultra alta definición 4K

      Con pantalla profesional expansiva de 43" Ultra HD de Philips podrás disfrutar desde un espacio mayor, contar con imágenes a lo grande y con todos los detalles en ultra alta definición 4K (cuatro veces superior a Full HD).

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      Brilliance

      Pantalla LCD 4K Ultra HD

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      Ultra alta definición 4K

      Disfruta de una imagen a lo grande y con todo detalle

      • 43 (42,51"/108 cm en diagonal)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

      Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

      Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.

      Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

      Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

      La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

      MultiView 4K para 4 sistemas en una sola pantalla

      MultiView 4K para 4 sistemas en una sola pantalla

      La función Philips MultiView de esta pantalla expansiva 4K UHD te permite mostrar cuatro sistemas en una sola pantalla Full HD. Puedes usar Picture-by-Picture (PbP) para controlar distintas habitaciones o la seguridad, o usar varios dispositivos como dos portátiles para verlos simultáneamente, lo que resulta especialmente productivo en tareas colaborativas. También puedes ver un contenido de fútbol en directo en el modo Picture-in-Picture (PiP) a través de un sintonizador, mientras trabajas en tu ordenador.

      SmartUniformity para imágenes coherentes

      SmartUniformity para imágenes coherentes

      Las fluctuaciones del brillo y el color en las pantallas LCD son un fenómeno común. El modo Philips SmartUniformity ofrece imágenes precisas en términos de brillo, lo cual es importante para fotografía, diseño e impresión. Con un color métrico para evaluar la precisión de los colores, este modo está calibrado para proporcionar una uniformidad en la luminosidad media superior al 95 %. Al seleccionar este modo se producirán imágenes uniformes y precisas.

      Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

      Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

      SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

      Tecnología MHL para disfrutar de los contenidos del móvil a gran pantalla

      Tecnología MHL para disfrutar de los contenidos del móvil a gran pantalla

      Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital. Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.

      Diseño de bisel atractivo para un aspecto elegante

      El diseño de bisel estilizado añade una apariencia elegante a una pantalla pública para que se pueda acoplar a casi cualquier entorno. Además, es ideal para una pared de vídeo de matriz de mosaico.

      Potentes altavoces de 7 vatios para liberar todo el contenido

      Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

      Concentrador USB 3.0 para un cómodo acceso y una carga rápida

      El USB 3.0 de gran velocidad tiene una tasa de transferencia de datos de 5,0 Gbps, casi 10 veces más rápido que el USB estándar 2.0, y reduce el tiempo de transferencia de datos, ahorrándote tiempo y dinero. Con un mayor ancho de banda, tasas de transferencia de datos de gran velocidad, una mejor administración de la energía y un rendimiento general superior, el USB 3.0 establece el estándar global más reciente y te permite utilizar dispositivos de almacenamiento de gran capacidad. Ya no tendrás que esperar tanto tiempo a que se carguen los dispositivos. La nueva tecnología FastCharge permite una carga rápida. USB 3.0 es compatible con dispositivos USB 2.0 de versiones anteriores.

      SmartConnect con conexiones DisplayPort, HDMI y VGA

      Estas pantallas Philips están equipadas con las más avanzadas múltiples conexiones como VGA, DisplayPort o conector HDMI universal, lo que te permite disfrutar de contenido de vídeo y audio sin comprimir en alta resolución. Las nuevas conexiones DisplayPort y HDMI 2.0 ahora permiten una resolución 4k completa a 60 Hz para unas imágenes fluidas. Las conexiones USB te permiten transferir datos a una velocidad extrema a la vez que ofrece conectividad global. Independientemente de la fuente que utilices, puedes estar seguro de que esta pantalla de Philips garantizará que tu inversión no quedará obsoleta en poco tiempo.

      Montaje VESA para una configuración perfecta

      Patrón VESA que garantiza la compatibilidad con cientos de innovadoras soluciones de montaje.

      Consumo de energía cero con interruptor de 0 vatios

      Al pulsar el interruptor de 0 vatios, ubicado cómodamente en la parte posterior, puedes desconectar completamente el monitor de la fuente de alimentación de CA. Esto da como resultado un consumo de energía cero que reduce incluso más las emisiones de dióxido de carbono.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño de panel
        108 cm (42,51")
        Relación de aspecto
        16:9
        Tipo de panel LCD
        LCD IPS
        Tipo de retroiluminación
        Sistema White LED
        Punto de píxel
        0,2451 X 0,2451mm
        Resolución óptima
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Brillo
        300  cd/m²
        Uniformidad del brillo
        96 ~ 105 %
        Colores de pantalla
        Compatibilidad con 1070 millones de colores (10 bits)
        Relación de contraste (típica)
        1200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        5 ms (gris a gris)*
        Ángulo de visión
        • 178° (H)/178° (V)
        • A C/D > 20
        Mejora de la imagen
        SmartImage
        Área de visualización efectiva
        941,2 (horizontal) x 529,4 (vertical)
        Frecuencia de escaneado
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
        sRGB
        MHL
        1080p a 60 Hz
        Delta E
        <3
        Sin parpadeo
        Revestimiento de la pantalla de visualización
        Antirreflectante, 3 h, empañamiento 1%

      • Conectividad

        Entrada de señal
        • VGA (analógica)
        • DisplayPort (dos puertos)
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        4 USB 3.0 (1 W/carga rápida)*
        Entrada sincronizada
        • Sincronización separada
        • Sincronización en verde
        Audio (entrada/salida)
        • Entrada de audio de PC
        • Salida de auriculares

      • Comodidad

        Altavoces integrados
        7 W x 2
        Compatibilidad Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10, 8.1, 8 o 7
        Comodidad para el usuario
        • SmartImage
        • MultiView
        • Usuario
        • Menú
        • Conexión/desconexión
        Idiomas OSD
        • Portugués de Brasil
        • Checo
        • Holandés
        • Inglés
        • Finés
        • Francés
        • Alemán
        • Griego
        • Húngaro
        • Italiano
        • Japonés
        • Coreano
        • Polaco
        • Portugués
        • Ruso
        • Chino simplificado
        • Español
        • Sueco
        • Chino tradicional
        • Turco
        • Ucraniano
        Otra comodidad
        • Bloqueo Kensington
        • Montaje VESA (200 x 200 mm)
        Software de control
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (x2 dispositivos)
        • PBP (x4 dispositivos)

      • Potencia

        Modo ECO
        46,5 W (típ.)
        Alimentación
        • Integrada
        • 100-240 V CA, 50-60 Hz
        Modo desactivado
        Cero vatios mediante interruptor de CA
        En modo
        63,1 W (típ.) (prueba EnergyStar 6.0)
        Modo de espera
        < 0,5 W (típ.)
        Indicador LED de alimentación
        • Funcionamiento: blanco
        • Modo de espera: blanco (parpadeante)

      • Dimensiones

        Embalaje en mm (an. x al. x prof.)
        1070 X 680 X 160  mm
        Producto sin soporte (mm)
        968 X 562 X 82  mm
        Producto con soporte (altura máxima)
        968 X 630 X 259  mm

      • Peso

        Producto con embalaje (kg)
        14,29  kg
        Producto con soporte (kg)
        9,72  kg
        Producto sin soporte (kg)
        9,40  kg

      • Condiciones de funcionamiento

        Altitud
        Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 m
        Rango de temperatura (funcionamiento)
        0 °C a 40 °C   °C
        MTBF
        70 000 horas (retroiluminación excluida)  hora(s)
        Humedad relativa
        20 %-80  %
        Rango de temperaturas (almacenamiento)
        -20° C a 60° C   °C

      • Sostenibilidad

        Protección del medio ambiente y ahorro de energía
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Material de embalaje reciclable
        100  %
        Sustancias específicas
        • Carcasa sin PVC y BFR
        • Sin mercurio

      • Cumplimiento de normativas y estándares

        Aprobación de regulaciones
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Marca CE
        • FCC Clase B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • RoHS de China
        • UCRANIANO
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Carcasa

        Acabado
        Brillante (bisel frontal) /Textura (pie/cubierta posterior)
        Pie
        Plata
        Bisel frontal
        Negro
        Cubierta posterior
        Negro

      • Contenido de la caja

        Cables
        VGA, HDMI, DP, audio, alimentación
        Monitor con soporte
        Documentación del usuario

      Badge-D2C

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      • Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione
      • Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
      • El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
      • Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org
      • La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
      • Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
      • Cuatro entradas necesarios para los cuatro sistemas en una pantalla.
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