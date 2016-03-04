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BDM4350UC/00
Ultra alta definición 4K
Con pantalla profesional expansiva de 43" Ultra HD de Philips podrás disfrutar desde un espacio mayor, contar con imágenes a lo grande y con todos los detalles en ultra alta definición 4K (cuatro veces superior a Full HD).Más información
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Pantalla LCD 4K Ultra HD
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Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La función Philips MultiView de esta pantalla expansiva 4K UHD te permite mostrar cuatro sistemas en una sola pantalla Full HD. Puedes usar Picture-by-Picture (PbP) para controlar distintas habitaciones o la seguridad, o usar varios dispositivos como dos portátiles para verlos simultáneamente, lo que resulta especialmente productivo en tareas colaborativas. También puedes ver un contenido de fútbol en directo en el modo Picture-in-Picture (PiP) a través de un sintonizador, mientras trabajas en tu ordenador.
Las fluctuaciones del brillo y el color en las pantallas LCD son un fenómeno común. El modo Philips SmartUniformity ofrece imágenes precisas en términos de brillo, lo cual es importante para fotografía, diseño e impresión. Con un color métrico para evaluar la precisión de los colores, este modo está calibrado para proporcionar una uniformidad en la luminosidad media superior al 95 %. Al seleccionar este modo se producirán imágenes uniformes y precisas.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital. Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.
El diseño de bisel estilizado añade una apariencia elegante a una pantalla pública para que se pueda acoplar a casi cualquier entorno. Además, es ideal para una pared de vídeo de matriz de mosaico.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
El USB 3.0 de gran velocidad tiene una tasa de transferencia de datos de 5,0 Gbps, casi 10 veces más rápido que el USB estándar 2.0, y reduce el tiempo de transferencia de datos, ahorrándote tiempo y dinero. Con un mayor ancho de banda, tasas de transferencia de datos de gran velocidad, una mejor administración de la energía y un rendimiento general superior, el USB 3.0 establece el estándar global más reciente y te permite utilizar dispositivos de almacenamiento de gran capacidad. Ya no tendrás que esperar tanto tiempo a que se carguen los dispositivos. La nueva tecnología FastCharge permite una carga rápida. USB 3.0 es compatible con dispositivos USB 2.0 de versiones anteriores.
Estas pantallas Philips están equipadas con las más avanzadas múltiples conexiones como VGA, DisplayPort o conector HDMI universal, lo que te permite disfrutar de contenido de vídeo y audio sin comprimir en alta resolución. Las nuevas conexiones DisplayPort y HDMI 2.0 ahora permiten una resolución 4k completa a 60 Hz para unas imágenes fluidas. Las conexiones USB te permiten transferir datos a una velocidad extrema a la vez que ofrece conectividad global. Independientemente de la fuente que utilices, puedes estar seguro de que esta pantalla de Philips garantizará que tu inversión no quedará obsoleta en poco tiempo.
Patrón VESA que garantiza la compatibilidad con cientos de innovadoras soluciones de montaje.
Al pulsar el interruptor de 0 vatios, ubicado cómodamente en la parte posterior, puedes desconectar completamente el monitor de la fuente de alimentación de CA. Esto da como resultado un consumo de energía cero que reduce incluso más las emisiones de dióxido de carbono.
Imagen/Pantalla
Conectividad
Comodidad
Potencia
Dimensiones
Peso
Condiciones de funcionamiento
Sostenibilidad
Cumplimiento de normativas y estándares
Carcasa
Contenido de la caja
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