Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.