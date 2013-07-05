Ofrece a tu audiencia una información vital o mensajes de marketing con una nitidez sorprendente. Además, gracias a la pantalla táctil interactiva también podrás acercarte más que nunca a tus clientes.
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Signage Solutions
Pantalla multitoque
total
recurring payment
Mayor interacción con la audiencia
con la pantalla LED táctil de 140 cm (55")
55 pulg.
Retroiluminación LED lateral
Full HD
SmartPower para ahorrar energía
La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.
Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.
Retroiluminación LED lateral
Dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.
Diseño de bisel atractivo para un aspecto elegante
El estilizado diseño del bisel aporta un aspecto elegante a la pantalla de señalización pública, para que se combine perfectamente con casi cualquier entorno. Con el diseño de bisel estilizado, resulta fácil integrar la pantalla en cualquier interior o para cualquier aplicación.
Tecnología táctil óptica para una interacción del usuario avanzada
Los sensores de los bordes de la pantalla proporcionan una claridad perfecta. Al mismo tiempo, como ofrece interacción multitoque, se abre todo un mundo de posibilidades para crear aplicaciones innovadoras e interactivas.
2 puntos de contacto simultáneos
Disfruta de funciones asombrosas con los 2 puntos de contacto simultáneos de esta pantalla táctil. La mayor flexibilidad y el rendimiento óptimo se combinan con las excelentes opciones de funcionamiento para proporcionar lo último en interacción con el usuario.
Compatible con Plug and Play USB
Solo tienes que conectar la pantalla a través de USB a tu reproductor multimedia para el reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug and Play.
Ranura Open Pluggable Specification (especificación abierta de conexión)
Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Sólo tienes que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tienes un reproductor multimedia de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.
Fácil inserción en la cubierta posterior para colocar un ordenador pequeño
Los PC profesionales forman parte de la mayoría de instalaciones de señalización pública. A menudo, aumentan la profundidad general de la pantalla y provocan enredos de cables. Por ello, hemos rediseñado esta pantalla con fácil inserción en la cubierta posterior, ideal para integrar PC profesionales de tamaño reducido. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una solución fantástica para mantener los cables recogidos y con un aspecto profesional.
Compatibles con todos los principales sistemas operativos
Nuestras pantallas táctiles no dependen del software y son compatibles con Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS y Linux.