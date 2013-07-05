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    • Mayor interacción con la audiencia Mayor interacción con la audiencia Mayor interacción con la audiencia

      Signage Solutions Pantalla multitoque

      BDT5551EH/02

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Mayor interacción con la audiencia

      Ofrece a tu audiencia una información vital o mensajes de marketing con una nitidez sorprendente. Además, gracias a la pantalla táctil interactiva también podrás acercarte más que nunca a tus clientes.

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      Signage Solutions

      Pantalla multitoque

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      Mayor interacción con la audiencia

      con la pantalla LED táctil de 140 cm (55")

      • 55 pulg.
      • Retroiluminación LED lateral
      • Full HD
      SmartPower para ahorrar energía

      SmartPower para ahorrar energía

      La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

      Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

      Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

      Retroiluminación LED lateral

      Dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

      Diseño de bisel atractivo para un aspecto elegante

      El estilizado diseño del bisel aporta un aspecto elegante a la pantalla de señalización pública, para que se combine perfectamente con casi cualquier entorno. Con el diseño de bisel estilizado, resulta fácil integrar la pantalla en cualquier interior o para cualquier aplicación.

      Tecnología táctil óptica para una interacción del usuario avanzada

      Los sensores de los bordes de la pantalla proporcionan una claridad perfecta. Al mismo tiempo, como ofrece interacción multitoque, se abre todo un mundo de posibilidades para crear aplicaciones innovadoras e interactivas.

      2 puntos de contacto simultáneos

      Disfruta de funciones asombrosas con los 2 puntos de contacto simultáneos de esta pantalla táctil. La mayor flexibilidad y el rendimiento óptimo se combinan con las excelentes opciones de funcionamiento para proporcionar lo último en interacción con el usuario.

      Compatible con Plug and Play USB

      Solo tienes que conectar la pantalla a través de USB a tu reproductor multimedia para el reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que proporciona un verdadero funcionamiento Plug and Play.

      Ranura Open Pluggable Specification (especificación abierta de conexión)

      Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Sólo tienes que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tienes un reproductor multimedia de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.

      Fácil inserción en la cubierta posterior para colocar un ordenador pequeño

      Los PC profesionales forman parte de la mayoría de instalaciones de señalización pública. A menudo, aumentan la profundidad general de la pantalla y provocan enredos de cables. Por ello, hemos rediseñado esta pantalla con fácil inserción en la cubierta posterior, ideal para integrar PC profesionales de tamaño reducido. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una solución fantástica para mantener los cables recogidos y con un aspecto profesional.

      Compatibles con todos los principales sistemas operativos

      Nuestras pantallas táctiles no dependen del software y son compatibles con Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS y Linux.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        138.6  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        54.6  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Resolución de pantalla
        1920 x 1080 p
        Punto de píxel
        0,21 x 0,63 mm
        Resolución óptima
        1920 x 1080 a 60 Hz
        Brillo
        450  cd/m²
        Colores de pantalla
        1.070 millones
        Relación de contraste (típica)
        4000:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        6,5  ms
        Ángulo de visión (horizontal)
        178  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        178  grado
        Mejora de la imagen
        • Cámara lenta 3/2 - 2/2
        • Filtro de peine 3D
        • Desentrelazado de compensación de mov.
        • Escaneado progresivo
        • Desentrelazado 3D MA
        • Mejora del contraste dinámico

      • Conectividad

        Ordenador
        • Entrada VGA D-Sub 15 HD
        • RS232 D-Sub9
        • Salida RS232 D-sub9
        • 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
        • RJ45
        • Salida VGA (vía DVI-I)
        entrada AV
        • Compuesto (BNC) x1
        • Componente (BNC) x1
        • 1 DVI-D
        Salida AV
        1 audio (izq/dch)
        Otras conexiones
        • Salida CA
        • DisplayPort
        • Salida DVI
        • Conector para altavoz externo
        • HDMI
        • Salida de infrarrojos
        • OPS
        • USB

      • Comodidad

        Ubicación
        • Horizontal
        • Vertical
        Control de teclado
        • Oculto
        • Se puede bloquear
        Señal del mando a distancia
        Se puede bloquear
        Señal de bucle intermedio
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • Bucle intermedio IR
        Instalación simplificada
        • Salida CA
        • Fácil inserción
        Funciones de bajo consumo
        Apagado/encendido inteligente
        Otra comodidad
        Asas de transporte
        Funciones de control de la seguridad
        • Control del calor
        • Sensor de temperatura
        Con control de red
        • RS232
        • HDMI (un cable)
        • RJ45

      • Sonido

        Altavoces integrados
        2 x 12 W RMS

      • Potencia

        Red eléctrica
        90 ~ 264 V de CA, 50 ~ 60 Hz
        Consumo (típico)
        110  W
        Consumo en modo de espera
        <0,5 W

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensiones

        Profundidad de la caja
        280  mm
        Altura de la caja
        980  mm
        Montaje de fácil inserción
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Anchura de la caja
        1480  mm
        Anchura del dispositivo
        1273  mm
        Peso del producto
        47  kg
        Altura del dispositivo
        745  mm
        Profundidad del dispositivo
        80,5  mm
        Sistema de montaje en pared
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Anchura del bisel
        29 mm
        Peso incluido embalaje
        55,5  kg

      • Condiciones de funcionamiento

        Rango de temperatura (funcionamiento)
        0 ~ 40   °C
        MTBF
        60.000  hora(s)
        Humedad relativa
        20 ~ 80  %
        Rango de temperaturas (almacenamiento)
        -20 ~ 60   °C

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Mando a distancia
        • Pilas para mando a distancia
        • Cable de alimentación de CA
        • Cable VGA
        • Manual de usuario en CD-ROM
        • Guía de inicio rápido
        Accesorios opcionales
        • SW táctil multiusuario
        • Soporte para la mesa

      • Varios

        Idiomas de visualización en pantalla
        • Inglés
        • Francés
        • Alemán
        • Italiano
        • Polaco
        • Turco
        • Ruso
        • Chino simplificado
        • Español
        Garantía
        3 años de garantía

      • Interactividad

        Tecnología multitoque
        Sensibilidad óptica
        Puntos de contacto
        2 puntos de contacto simultáneos
        Plug and Play
        Compatible con HID
        Cristal protector
        Cristal de seguridad templado de 5 mm

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable VGA
      • Manual de usuario en CD-ROM
      • Guía de inicio rápido
      • Accesorios opcionales: SW táctil multiusuario
      • Accesorios opcionales: Soporte para la mesa
      Badge-D2C

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