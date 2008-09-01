Completa solución de señalización lista para usar

Si ya tienes un ordenador con PowerPoint, una cámara digital con una aplicación de PC para gestionar imágenes y vídeos y una pantalla de señalización Philips serie BDLx231Cx/00, lo que necesitas ahora es un dispositivo adicional para que la señalización digital de tu tienda o departamento sea toda una realidad. Easy Advertiser es un paquete completo que cuenta con un lápiz USB de 1 GB, todos los cables necesarios, un soporte y una Smartcard con alta tecnología electrónica para reproducir los contenidos del USB creados con el programa para PC Easy Advertiser Publisher. Instala la tarjeta de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario