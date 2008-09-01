Una tarjeta de publicidad multimedia fácil de usar e independiente que funciona con nuestros monitores profesionales de señalización. Con EA Publisher podrás crear tus propios contenidos y programar secuencias de diapositivas y películas durante 24 horas al día, los 7 días de la semana
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
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Tarjetas para la señalización pública
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Easy Advertiser
Una solución de señalización sencilla y perfecta
Easy Advertiser
Completa solución de señalización lista para usar
Si ya tienes un ordenador con PowerPoint, una cámara digital con una aplicación de PC para gestionar imágenes y vídeos y una pantalla de señalización Philips serie BDLx231Cx/00, lo que necesitas ahora es un dispositivo adicional para que la señalización digital de tu tienda o departamento sea toda una realidad. Easy Advertiser es un paquete completo que cuenta con un lápiz USB de 1 GB, todos los cables necesarios, un soporte y una Smartcard con alta tecnología electrónica para reproducir los contenidos del USB creados con el programa para PC Easy Advertiser Publisher. Instala la tarjeta de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario
Aplicación para PC fácil de usar para gestionar contenidos
Cuando crees contenidos para publicidad o comunicaciones corporativas, puede que quieras utilizar las herramientas estándar que tienes en combinación con una aplicación de edición fácil de usar. Easy Advertiser Publisher es un programa para Windows que puede importar diapositivas de MS PowerPoint, fotografías JPEG y películas en formato MPEG. Este programa te ayuda a crear calendarios para mostrar los contenidos a la hora correspondiente durante 24 horas. El ciclo es sencillo: crear los contenidos, importarlos, programarlos y publicarlos guardándolos en un dispositivo de almacenamiento masivo USB
Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente
Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.
No se necesita conexión a Internet
Se trata de un producto independiente y fácil de instalar para mostrar señalizaciones públicas sin necesidad de llevar a cabo cuestiones de subscripción o instalación. Este producto reproduce los contenidos almacenados en un dispositivo de almacenamiento masivo USB, por lo que no se necesita Internet. Sólo tienes que guardar los contenidos en tu dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante la aplicación de PC incluida en tu ordenador, conectar la tarjeta instalada en la pantalla y empezar a reproducirlos
Combina secuencias de diapositivas de MS PowerPoint, imágenes y vídeo
Si lo que quieres es disfrutar de una libertad creativa total para mezclar imágenes de la cámara digital, secuencias de diapositivas de MS PowerPoint y películas (hasta alta definición de 720p) en cualquier momento, con Easy Advertiser podrás mezclar los contenidos y adaptarlos para optimizar su impacto en el público.
Programa lo que quieras, cuando quieras
Puedes programar libremente los contenidos a la hora que quieras durante 24 horas para satisfacer las necesidades de información de tus clientes. Crea uno o más espacios de tiempo con la aplicación para PC Easy Advertiser Publisher. Arrastra y suelta los contenidos hasta los espacios de tiempo correspondientes. Exporta el resultado a un dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante esta aplicación, introduce el dispositivo USB en la tarjeta y la presentación se iniciará tal y como esté programada
Modo de espera automático cuando no hay ninguna programación activa
Cuando no hay ningún contenido programado en la pantalla de señalización pública, ésta entra en modo de espera, con lo que ahorra energía para respetar el medioambiente y reduce la factura de electricidad. Con el mando a distancia puedes salir de este estado y utilizar la pantalla para otros propósitos, por ejemplo, para reproducir un DVD
Sácale el máximo partido a tu pantalla y muestra vídeos de alta definición de 720p
Crea la mejor impresión entre tus clientes gracias a unos vídeos nítidos de gran calidad. Los contenidos de alta calidad como MPEG2 de alta definición y 720p exportados a un dispositivo de almacenamiento masivo USB a través de la aplicación del PC se reproducirán de forma nítida y sin saltos ni ningún otro tipo de fallo
Un solo mando a distancia para todo
El mando a distancia incluido con tu pantalla funcionará sin problemas con la aplicación. Podrás controlar cualquier función.
Especificaciones técnicas
Conectividad
USB
1 USB 2.0
Otras conexiones
HDMI
Cómodas funciones
Aprobación de regulaciones
Marca CE
RoHS
C-Tick
Reloj
Visualización de la hora (formato de 12 ó 24 horas)
Idioma interfaz de usuario
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Aplicaciones multimedia
Mejora de la reproducción
Secuencia de diapositivas
Secuencia de imágenes y vídeos
Intervalos de visualización seleccionables
Formatos de reproducción
JPEG (color de 24 bits no progr.)
MPEG2 SD
MPEG2, HD (720p)
Modo de reproducción
Programación de contenidos 24 horas
Modo de espera automático
Reproducción manual
Reproducción de todo el contenido de forma continua
Aplicación de software para PC
Gestión de contenidos
Creación de programación de contenidos 24 horas
Creación de varias secuencias de diapositivas
Giro de la imagen
Vista en miniatura
Vista en formato de fotogramas
Publicación de archivos programados mediante USB
Formato de archivo compatible
MPEG2 SD
MPEG2, HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Sistemas operativos compatibles
Windows XP
Accesorios
Accesorios incluidos
Guía de inicio rápido
CD-ROM con software + manual
Folleto de garantía
Unidad flash USB de 1 GB
Tapa de plástico
Cable HDMI
Adaptador de alimentación externa
Soporte de montaje para la fuente de alimentación
Accesorios opcionales
Placa adaptadora VESA BM04211
Montaje flexible para la pared BM02212
Montaje para el techo BM01311
Placa para el techo BM1321
Tubo de extensión de 150 cm BM01711
Tubo de extensión de 150 cm BM01811
Tubo de extensión de 80 cm BM01611
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BDL3231C
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Contenido de la caja
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CD-ROM con software + manual
Folleto de garantía
Unidad flash USB de 1 GB
Tapa de plástico
Cable HDMI
Adaptador de alimentación externa
Soporte de montaje para la fuente de alimentación
Accesorios opcionales: Placa adaptadora VESA BM04211
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