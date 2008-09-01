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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Tarjetas para la señalización pública

      CRD01/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Easy Advertiser

      Una tarjeta de publicidad multimedia fácil de usar e independiente que funciona con nuestros monitores profesionales de señalización. Con EA Publisher podrás crear tus propios contenidos y programar secuencias de diapositivas y películas durante 24 horas al día, los 7 días de la semana

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      Tarjetas para la señalización pública

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      Easy Advertiser

      Una solución de señalización sencilla y perfecta

      • Easy Advertiser

      Completa solución de señalización lista para usar

      Si ya tienes un ordenador con PowerPoint, una cámara digital con una aplicación de PC para gestionar imágenes y vídeos y una pantalla de señalización Philips serie BDLx231Cx/00, lo que necesitas ahora es un dispositivo adicional para que la señalización digital de tu tienda o departamento sea toda una realidad. Easy Advertiser es un paquete completo que cuenta con un lápiz USB de 1 GB, todos los cables necesarios, un soporte y una Smartcard con alta tecnología electrónica para reproducir los contenidos del USB creados con el programa para PC Easy Advertiser Publisher. Instala la tarjeta de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario

      Aplicación para PC fácil de usar para gestionar contenidos

      Cuando crees contenidos para publicidad o comunicaciones corporativas, puede que quieras utilizar las herramientas estándar que tienes en combinación con una aplicación de edición fácil de usar. Easy Advertiser Publisher es un programa para Windows que puede importar diapositivas de MS PowerPoint, fotografías JPEG y películas en formato MPEG. Este programa te ayuda a crear calendarios para mostrar los contenidos a la hora correspondiente durante 24 horas. El ciclo es sencillo: crear los contenidos, importarlos, programarlos y publicarlos guardándolos en un dispositivo de almacenamiento masivo USB

      Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

      Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

      No se necesita conexión a Internet

      Se trata de un producto independiente y fácil de instalar para mostrar señalizaciones públicas sin necesidad de llevar a cabo cuestiones de subscripción o instalación. Este producto reproduce los contenidos almacenados en un dispositivo de almacenamiento masivo USB, por lo que no se necesita Internet. Sólo tienes que guardar los contenidos en tu dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante la aplicación de PC incluida en tu ordenador, conectar la tarjeta instalada en la pantalla y empezar a reproducirlos

      Combina secuencias de diapositivas de MS PowerPoint, imágenes y vídeo

      Si lo que quieres es disfrutar de una libertad creativa total para mezclar imágenes de la cámara digital, secuencias de diapositivas de MS PowerPoint y películas (hasta alta definición de 720p) en cualquier momento, con Easy Advertiser podrás mezclar los contenidos y adaptarlos para optimizar su impacto en el público.

      Programa lo que quieras, cuando quieras

      Puedes programar libremente los contenidos a la hora que quieras durante 24 horas para satisfacer las necesidades de información de tus clientes. Crea uno o más espacios de tiempo con la aplicación para PC Easy Advertiser Publisher. Arrastra y suelta los contenidos hasta los espacios de tiempo correspondientes. Exporta el resultado a un dispositivo de almacenamiento masivo USB mediante esta aplicación, introduce el dispositivo USB en la tarjeta y la presentación se iniciará tal y como esté programada

      Modo de espera automático cuando no hay ninguna programación activa

      Cuando no hay ningún contenido programado en la pantalla de señalización pública, ésta entra en modo de espera, con lo que ahorra energía para respetar el medioambiente y reduce la factura de electricidad. Con el mando a distancia puedes salir de este estado y utilizar la pantalla para otros propósitos, por ejemplo, para reproducir un DVD

      Sácale el máximo partido a tu pantalla y muestra vídeos de alta definición de 720p

      Crea la mejor impresión entre tus clientes gracias a unos vídeos nítidos de gran calidad. Los contenidos de alta calidad como MPEG2 de alta definición y 720p exportados a un dispositivo de almacenamiento masivo USB a través de la aplicación del PC se reproducirán de forma nítida y sin saltos ni ningún otro tipo de fallo

      Un solo mando a distancia para todo

      El mando a distancia incluido con tu pantalla funcionará sin problemas con la aplicación. Podrás controlar cualquier función.

      Especificaciones técnicas

      • Conectividad

        USB
        1 USB 2.0
        Otras conexiones
        HDMI

      • Cómodas funciones

        Aprobación de regulaciones
        • Marca CE
        • RoHS
        • C-Tick
        Reloj
        Visualización de la hora (formato de 12 ó 24 horas)
        Idioma interfaz de usuario
        • Inglés
        • Francés
        • Alemán
        • Español
        • Italiano

      • Aplicaciones multimedia

        Mejora de la reproducción
        • Secuencia de diapositivas
        • Secuencia de imágenes y vídeos
        • Intervalos de visualización seleccionables
        Formatos de reproducción
        • JPEG (color de 24 bits no progr.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2, HD (720p)
        Modo de reproducción
        • Programación de contenidos 24 horas
        • Modo de espera automático
        • Reproducción manual
        • Reproducción de todo el contenido de forma continua

      • Aplicación de software para PC

        Gestión de contenidos
        • Creación de programación de contenidos 24 horas
        • Creación de varias secuencias de diapositivas
        • Giro de la imagen
        • Vista en miniatura
        • Vista en formato de fotogramas
        • Publicación de archivos programados mediante USB
        Formato de archivo compatible
        • MPEG2 SD
        • MPEG2, HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Sistemas operativos compatibles
        Windows XP

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Guía de inicio rápido
        • CD-ROM con software + manual
        • Folleto de garantía
        • Unidad flash USB de 1 GB
        • Tapa de plástico
        • Cable HDMI
        • Adaptador de alimentación externa
        • Soporte de montaje para la fuente de alimentación
        Accesorios opcionales
        • Placa adaptadora VESA BM04211
        • Montaje flexible para la pared BM02212
        • Montaje para el techo BM01311
        • Placa para el techo BM1321
        • Tubo de extensión de 150 cm BM01711
        • Tubo de extensión de 150 cm BM01811
        • Tubo de extensión de 80 cm BM01611

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        Compatible con
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Contenido de la caja

      Otros elementos de la caja

      • Guía de inicio rápido
      • CD-ROM con software + manual
      • Folleto de garantía
      • Unidad flash USB de 1 GB
      • Tapa de plástico
      • Cable HDMI
      • Adaptador de alimentación externa
      • Soporte de montaje para la fuente de alimentación
      • Accesorios opcionales: Placa adaptadora VESA BM04211
      • Accesorios opcionales: Montaje flexible para la pared BM02212
      • Accesorios opcionales: Montaje para el techo BM01311
      • Accesorios opcionales: Placa para el techo BM1321
      • Accesorios opcionales: Tubo de extensión de 150 cm BM01711
      • Accesorios opcionales: Tubo de extensión de 150 cm BM01811
      • Accesorios opcionales: Tubo de extensión de 80 cm BM01611
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