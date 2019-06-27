Buscar términos
Ayudamos a los pacientes a lograr sus objetivos de cuidado dental a través de innovaciones creadas a partir de evidencias clínicas.
• Número especial de The Journal of Clinical Dentistry® • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry • Journal of Cosmetic Dentistry
Estudios destacados de:
Philips se dedica a formar a los pacientes sobre la salud bucal y sus efectos en la salud general.*
* Aunque las investigaciones actuales no han establecido las causas, existe una correlación destacable
Nuestro feed de LinkedIn es tu fuente de información sobre temas y tendencias de cuidado bucal, materiales educativos y conocimientos de simposios dentales de todo el mundo.
AirFloss y AirFloss Ultra han sido galardonados con el sello de aprobación de la ADA por su seguridad y eficacia en la eliminación de la placa entre los dientes y por ayudar a prevenir y reducir la gingivitis entre los dientes cuando se utiliza siguiendo las indicaciones. #award
Ayuda a los pacientes más jóvenes a que aprendan a cepillarse correctamente por sí solos. SoniCare For Kids es la forma divertida de inspirar a los mejores cepilladores. Más información: https://lnkd.in/gr2uBhM
El 95 % de los usuarios dijo que AirFloss Ultra es muy fácil de utilizar y el 73 % de los usuarios indicó que seguiría usando AirFloss Ultra después del estudio [basado en pacientes de EE. UU.]. AirFloss Ultra es una forma fácil de que los pacientes comiencen una rutina saludable. Haz clic aquí para descubrir más: https://philips.to/2o4fbuk
