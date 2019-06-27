Buscar términos

    Trasladando un siglo de experiencia
    a la innovación en el cuidado dental


    Philips crea soluciones que ayudan a los pacientes a llevar una vida más saludable.

    Soluciones centradas en el paciente para obtener resultados excelentes


    Ayudamos a los pacientes a lograr sus objetivos de cuidado dental a través de innovaciones creadas a partir de evidencias clínicas.

    Cepillos dentales eléctricos

    Cepillos dentales eléctricos

    Limpieza interdental

    Limpieza interdental

    Blanqueamiento

    Blanqueamiento

    Cabezales

    Cabezales

    Higiene oral

    Higiene oral

      Foco

      Nuevas evidencias respaldan las soluciones para distintas necesidades de los pacientes


      Todos las nuevas revistas indexadas publicadas incluyen los estudios clínicos más recientes que respaldan las avanzadas soluciones de Philips para los tratamientos de salud gingival, cuidado de la ortodoncia, mal aliento y blanqueamiento.


      Estudios destacados de:

      • Número especial de The Journal of Clinical Dentistry®

      • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry

      • Journal of Cosmetic Dentistry

       

      Ver estudios clínicos más recientes
      Contenido visual del seminario sobre innovación guiada por la odontología basada en evidencias

      Innovación guiada por
      la odontología basada en evidencias

      Más información
      Icono de reproducción de vídeo

      Reproducir vídeo

      Tu compañero de
      formación en salud bucal y sistémica


      Philips se dedica a formar a los pacientes sobre la salud bucal y sus efectos en la salud general.*

      Ver nuestros folletos para pacientes

      * Aunque las investigaciones actuales no han establecido las causas, existe una correlación destacable

      Mantente al día
      con Philips


      Nuestro feed de LinkedIn es tu fuente de información sobre temas y tendencias de cuidado bucal, materiales educativos y conocimientos de simposios dentales de todo el mundo.

      Seguir a Philips Oral Healthcare

      Actualizaciones de LinkedIn

      Philips Oral Healthcare

      AirFloss y AirFloss Ultra han sido galardonados con el sello de aprobación de la ADA por su seguridad y eficacia en la eliminación de la placa entre los dientes y por ayudar a prevenir y reducir la gingivitis entre los dientes cuando se utiliza siguiendo las indicaciones. #award

      Ayuda a los pacientes más jóvenes a que aprendan a cepillarse correctamente por sí solos. SoniCare For Kids es la forma divertida de inspirar a los mejores cepilladores. Más información: https://lnkd.in/gr2uBhM

      El 95 % de los usuarios dijo que AirFloss Ultra es muy fácil de utilizar y el 73 % de los usuarios indicó que seguiría usando AirFloss Ultra después del estudio [basado en pacientes de EE. UU.]. AirFloss Ultra es una forma fácil de que los pacientes comiencen una rutina saludable. Haz clic aquí para descubrir más: https://philips.to/2o4fbuk

      Avatar de paciente

      ¿No eres un profesional dental?
      Ir a nuestro sitio para consumidores
      Icono de búsqueda de ideas de marketing

      ¿Buscas ideas o recursos de marketing?
      Mostrarme lo que hay disponible

