Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Monitores Philips de modo dual

    Un monitor, dos modos

     
    ¿Velocidad o nitidez? Ahora puedes tener ambas cosas.
     
    Philips Evnia te ofrece una flexibilidad de juego de élite: cambie entre 4K UHD a 160 Hz para disfrutar de detalles nítidos y envolventes, o FHD a 320 Hz para obtener una capacidad de respuesta a nivel de deportes electrónicos. La tecnología Fast IPS, HDR y el bajo retraso de entrada ofrecen cada fotograma con precisión.

    Cambia de velocidad, no de pantallas.

     
    Domine con una velocidad de 320 Hz o deslumbra con 4K a 160 Hz: sean cuales sean las exigencias de tu juego, este monitor se adapta a usted. El modo dual le permite controlar y elegir el equilibrio perfecto entre resolución y frecuencia de actualización: opte por FHD a 320 Hz para juegos de disparos ultrarrápidos o cambie a 4K UHD a 160 Hz para disfrutar de imágenes ricas y envolventes. ¡Diseñado para jugadores que lo dan todo!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Nuestros favoritos

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Amplía tu horizonte
    de juego

    Mas información >

    Funciones al alcance de su mano

     

    Modo dual

     
     
    Cambie sin esfuerzo entre 4K UHD a 160 Hz y FHD a 320 Hz. Mayor flexibilidad, sin compromisos.

     

    Panel rápido IPS

     
    La pantalla Fast IPS de Philips con UltraClear 4K ofrece imágenes nítidas y con colores precisos.

     

    Color que cumple lo que promete

     
    Con DisplayHDR™ certificado por VESA, lo que ve es lo que obtiene: imágenes vibrantes, realistas y sin compromisos.

     

    0espuesta rápida Smart MBR de 0,5 ms

     
    Philips Evnia con Smart MBR de 0,5 ms ofrece imágenes nítidas y sin desenfoque, perfectas para juegos de ritmo rápido.

     

    Modo dual

     
     
    Cambie sin esfuerzo entre 4K UHD a 160 Hz y FHD a 320 Hz. Mayor flexibilidad, sin compromisos.

     

    Panel rápido IPS

     
    La pantalla Fast IPS de Philips con UltraClear 4K ofrece imágenes nítidas y con colores precisos.

     

    Color que cumple lo que promete

     
    Con DisplayHDR™ certificado por VESA, lo que ve es lo que obtiene: imágenes vibrantes, realistas y sin compromisos.

     

    Respuesta rápida Smart MBR de 0,5 ms

     
    Philips Evnia con Smart MBR de 0,5 ms ofrece imágenes nítidas y sin desenfoque, perfectas para juegos de ritmo rápido.

    Para todo tipo de jugadores

     

    El creador de contenido

     
    160 Hz 4K. Precisión en movimiento.

    Edite, anime y diseñe con una frecuencia de actualización ultra fluida de 160 Hz y una impresionante claridad 4K, ideal para flujos de trabajo creativos de alta gama.

     

    El FPS Pro

     
    320 Hz de capacidad de respuesta. Sin excusas.

    Domine cada ronda con una capacidad de respuesta instantánea y una jugabilidad fluida.

     

    El Streamer

     
    Rendimiento equilibrado. Siempre activo.

    Juegue, transmite y chatee con un rendimiento estable y una multitarea optimizada: tu configuración, tu espectáculo.

     

    El jugador de consola

     
    HDMI 2.1, UHD a 120 Hz. Listo para jugar.

    Disfrute de imágenes envolventes con HDR, bajo retraso de entrada y compatibilidad perfecta con las consolas de última generación.

     

    El creador de contenido

     
    160 Hz 4K. Precisión en movimiento.

    Edite, anime y diseñe con una frecuencia de actualización ultra fluida de 160 Hz y una impresionante claridad 4K, ideal para flujos de trabajo creativos de alta gama.

     

    El FPS Pro

     
    320 Hz de capacidad de respuesta. Sin excusas.

    Domine cada ronda con una capacidad de respuesta instantánea y una jugabilidad fluida.

     

    El Streamer

     
    Rendimiento equilibrado. Siempre activo.

    Juegue, transmite y chatee con un rendimiento estable y una multitarea optimizada: tu configuración, tu espectáculo.

     

    El jugador de consola

     
    HDMI 2.1, UHD a 120 Hz. Listo para jugar.

    Disfrute de imágenes envolventes con HDR, bajo retraso de entrada y compatibilidad perfecta con las consolas de última generación.

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center es un
    software fácil de usar, diseñado para
    optimizar tu monitor con controles intuitivos.

    Más información

    Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.