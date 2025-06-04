¿Velocidad o nitidez? Ahora puedes tener ambas cosas.
Philips Evnia te ofrece una flexibilidad de juego de élite: cambie entre 4K UHD a 160 Hz para disfrutar de detalles nítidos y envolventes, o FHD a 320 Hz para obtener una capacidad de respuesta a nivel de deportes electrónicos. La tecnología Fast IPS, HDR y el bajo retraso de entrada ofrecen cada fotograma con precisión.
Cambia de velocidad, no de pantallas.
Domine con una velocidad de 320 Hz o deslumbra con 4K a 160 Hz: sean cuales sean las exigencias de tu juego, este monitor se adapta a usted. El modo dual le permite controlar y elegir el equilibrio perfecto entre resolución y frecuencia de actualización: opte por FHD a 320 Hz para juegos de disparos ultrarrápidos o cambie a 4K UHD a 160 Hz para disfrutar de imágenes ricas y envolventes. ¡Diseñado para jugadores que lo dan todo!
