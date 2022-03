15.1. Solicitud y aceptación: productos personalizados Aunque Philips DA trata de satisfacer la mayoría de las demandas de diseño, no puede satisfacerlas todas. Entre otras características, algunos diseños incluyen marcas comerciales de terceros para las que ni usted (ni Philips DA) tienen derechos de uso. Otros diseños contienen materiales que consideramos inapropiados o que, simplemente, no deseamos que estén relacionados con nuestros Productos. Lamentablemente, estos factores llevan a Philips DA a declinar pedidos que, de otro modo, se tendrían en cuenta sin problemas. Si su diseño es inaceptable en nuestra opinión, su pedido podría ser rechazado inmediatamente o su compra podría verse cancelada en una fase posterior, en cuyo caso recibiría una notificación por correo electrónico o correo postal y Philips DA se reservaría el derecho de cancelar la confirmación de pedido aplicable.



15.2. Restricciones de contenido Usted acepta no utilizar el sitio Web ni sus servicios:



A. Para cargar, imprimir, transmitir o comunicar de otro modo cualquier material con fines ilegales o bien que resulte obsceno, ofensivo, irreverente, pornográfico, de carácter sexual, abusivo, perjudicial, cómplice de una actividad ilícita, difamatorio, vulgar, violento, que constituya un engaño, una amenaza o una invasión de la privacidad, o que sea ofensivo de otro modo.



B. Para cargar, imprimir, transmitir o comunicar de otro modo cualquier material que contenga imágenes de personas famosas o parecidas a celebridades, políticos o representantes regionales, nacionales o internacionales, líderes mundiales actuales o de antaño, criminales convictos, de interés periodístico, individuos de fama dudosa, o cualquier material antiguo en apariencia o que describa imágenes de una época antigua.



C. Para cargar, imprimir, transmitir o comunicar de otro modo cualquier material para el que no tenga derechos de transmisión o comunicación bajo relación contractual o fiduciaria o que infrinja los derechos de autor, las marcas registradas, patentes u otro tipo de propiedad intelectual o derecho moral de cualquiera de las partes.



D. Para cargar o transmitir de otro modo cualquier material que pueda causar daños a este sitio Web o a los sistemas informáticos de otras personas, incluidos, aunque no de forma exclusiva, aquellos que contienen virus, códigos, gusanos, datos, archivos o programas diseñados para dañar la Tienda Online Philips o permitir el acceso no autorizado a la misma, o que pueda causar un defecto, error, mal funcionamiento o corrupción del servicio; y



E. Acepta que si Philips DA, a su entera discreción, determina que cualquier material que envíe no cumple estos requisitos de contenido, rechazará el pedido. Philips DA se reserva el derecho de cargar una cuota de tramitación de 15,00 euros por cada diseño que envíe para realizar un pedido y que incumpla nuestras restricciones de contenido.



Además, en caso de que infrinja cualquiera de estas restricciones de contenido y que haga pública dicha infracción voluntariamente, usted reconoce que la reputación de Philips DA se verá considerablemente dañada y que la responsabilidad de dichos daños puede recaer sobre usted.Su diseño o personalización del Producto (por ejemplo, la combinación de colores) será de su propia creación o, en caso contrario, garantiza que está autorizado a utilizar el diseño o el tipo de personalización creados por un tercero.



Tenga en cuenta que, aunque Philips DA se reserva el derecho de rechazar su diseño o personalización, usted es el único responsable de los mismos, y que Philips DA no tiene obligación alguna de revisarlos.Al enviar su pedido a Philips DA, incluyendo su diseño y personalización, usted otorga a Philips DA una licencia no exclusiva, perpetua y gratuita para utilizar su diseño y personalización, en el sentido más amplio de la palabra, incluidas, en forma enunciativa y no limitativa, la copia, edición, modificación, digitalización o reproducción para cumplimentar su solicitud de crear y enviar un producto personalizado. Su diseño y su personalización se consideran lo que Philips DA denomina "Contenido de usuario". El artículo relativo al Contenido de usuario, recogido en el artículo 6 de los Términos de uso (disponibles haciendo clic en el enlace "Condiciones de uso" situado a pie de página en la Tienda Online Philips), será aplicable a su diseño y personalización, excepto cuando entre en conflicto con este artículo sobre contenido creado por los usuarios, en cuyo caso, prevalecerá este último.



