Está cargando la afeitadora Philips por primera vez o después de un largo periodo de tiempo

Cuando cargue la afeitadora Philips por primera vez o después de un largo periodo de tiempo, la batería comienza a cargarse muy lentamente para evitar daños en el dispositivo. Esto significa que el piloto de carga de la afeitadora no parpadeará durante las primeras horas.



No hay de qué preocuparse. Deje que la afeitadora se cargue durante al menos dos horas y, a continuación, vuelva a comprobar el estado de carga. Si la afeitadora aún no se carga, puede que haya un problema diferente.