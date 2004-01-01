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    Asistencia de Philips

    ¿Puedo usar mi extractor de leche eléctrico doble como extractor individual?

    Publicado en 30 de marzo de 2025

    Sí. Puede usar el extractor de leche eléctrico doble o el extractor de leche eléctrico manos libres de Philips Avent como extractor individual.

    Puede hacerlo conectando un solo tubo al motor o desconectando un tubo de una copa recolectora que no esté en uso.

    La succión del extractor seguirá siendo estable aunque no use el segundo tubo.

    También puede retirar el tubo desconectado del motor o, si usa un extractor de leche eléctrico manos libres, fijarlo al acoplador de tubos para mantenerlo apartado y limitar el ruido de la unidad del motor.

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