Limpie las almohadillas de microfibra del aspirador Philips con regularidad y sustitúyalas cuando el resultado de la limpieza no sea el esperado.

Puede limpiar la almohadilla enjuagándola bajo el agua corriente o en la lavadora. Cuando lave la almohadilla en la lavadora, seleccione un programa moderado con una temperatura máxima de 60° C. Seque la almohadilla a una temperatura baja únicamente. No utilizar lejía, no planchar ni limpiar en seco. No lave la almohadilla en el lavavajillas.

Puede solicitar un nuevo juego de almohadillas de microfibra a través de nuestra tienda en línea.