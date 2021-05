Debe cargar los dispositivos de arreglo personal Philips para hombre cuando el indicador de carga muestre que la batería está baja. Si el dispositivo no incluye un indicador de batería, cargue la afeitadora siempre que funcione más lento de lo habitual.El tiempo de carga normal de la mayoría de las afeitadoras corporales es de entre 1 y 8 horas. Si es la primera vez que carga el dispositivo, se recomienda dejarlo cargando durante al menos 3 horas. Consulte el manual de usuario para obtener las instrucciones de carga específicas de su modelo.

Dispositivo que funciona a pilas

Algunos dispositivos de arreglo personal Philips funcionan con pilas AA desechables. Para cargar estos dispositivos, debe asegurarse de que las pilas desechables no se han agotado. Si el recortador no se enciende o funciona más lento de lo normal, es hora de cambiar las pilas.

Utilice solo las pilas desechables que se especifican en el manual de usuario. No mezcle diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas y antiguas. Al colocar las nuevas pilas, asegúrese de que los polos + y - de la pila estén en la posición correcta.