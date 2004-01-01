El extractor de leche eléctrico Philips Avent se ha diseñado para su uso con una gran variedad de sujetadores con el fin de hacer la extracción más fácil y cómoda. Consulte los siguientes consejos de uso para su modelo específico.
¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?
Publicado en 1 de abril de 2025
Extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent
- Los protectores y vasos se adaptan a la mayoría de sujetadores normales y de lactancia.
- Si la extracción de leche te resulta incómoda, prueba a cambiar a un sujetador más elástico (pero no demasiado para evitar que los vasos se deslicen durante la extracción).
- No se recomienda usar sujetadores con aros.
Extractor de leche eléctrico individual/doble Philips Avent
- Funciona bien con la mayoría de los sujetadores de lactancia normales.
- Funciona bien con la mayoría de los sujetadores de lactancia con ranuras más grandes para el embudo del extractor (el cuerpo del extractor no se puede conectar a través del sujetador).
- No se recomienda utilizar un sujetador de lactancia con orificios circulares en lugar de ranuras.