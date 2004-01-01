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    Asistencia de Philips

    ¿Cómo debo guardar la leche materna extraída?

    Publicado en 16 de mayo de 2025

    Puede guardar la leche materna en el frigorífico (a menos de 4 ⁰C/39 ⁰F) durante un máximo de 4 días, o en el congelador (a menos de -18 ⁰C/0 ⁰F) durante 6-12 meses con un biberón, vaso de almacenamiento o bolsa de almacenamiento de leche materna Philips Avent. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda encarecidamente la congelación profunda (a menos de -4 ⁰F/-20 ⁰C).

    Si va a llevar la leche materna con usted, utilícela en un plazo de 4 horas.

    Consulte a continuación las temperaturas de almacenamiento recomendadas y dónde comprar accesorios de almacenamiento

    Temperaturas de almacenamiento de leche recomendadas

     

    Ubicación

    Temperatura

    Duración máxima de almacenamiento

    Habitac.

    Hasta 25 °C (77 °F)

    4 horas

    Frigorífico

    <4 °C (40 °F)

    4 días

    Congelador

    <-18 °C (0 °F) (cuanto más frío, mejor)

    6-12 meses

    Fuente:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Dónde comprar accesorios de almacenamiento de leche

    Puede pedir biberones, vasos de almacenamiento y bolsas de almacenamiento de leche materna en www.philips.com/avent, o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país para obtener ayuda.

    Preguntas más frecuentes

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