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Article Published Date : 16 de mayo de 2025

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Puede pedir biberones, vasos de almacenamiento y bolsas de almacenamiento de leche materna en www.philips.com/avent , o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país para obtener ayuda.

Consulte a continuación las temperaturas de almacenamiento recomendadas y dónde comprar accesorios de almacenamiento

Si va a llevar la leche materna con usted, utilícela en un plazo de 4 horas.

Puede guardar la leche materna en el frigorífico (a menos de 4 ⁰C/39 ⁰F) durante un máximo de 4 días, o en el congelador (a menos de -18 ⁰C/0 ⁰F) durante 6-12 meses con un biberón, vaso de almacenamiento o bolsa de almacenamiento de leche materna Philips Avent. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda encarecidamente la congelación profunda (a menos de -4 ⁰F/-20 ⁰C).

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