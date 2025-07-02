Buscar términos

    el siglo XXI

    Sonido retro, diseñado para hoy.

    The Tina: tocadiscos retro modernizado

    Viejo amigo, nuevo giro.

    TAV9000D/10

    Basándose en la icónica Philips Philetta, combina un sonido potente y detallado con Bluetooth listo para transmitir y control mediante app.

    Gama retro

    Combina lo retro y lo moderno.

    Inspirada en iconos del pasado, la gama retro recupera el estilo de nuestros abuelos e incorpora una batería de ultralarga duración, Bluetooth y micrófonos con IA que compensan el viento. Totalmente retro, totalmente moderna.

    ¿Qué es Century?

    Una colección de tres piezas que celebra 100 años de sonido Philips, empezando por la gama retro modernizada de este año.

    Hace 100 años, Philips se inició en el sector del sonido.

    100 años de productos pioneros

    Hace casi 100 años, en 1927, Philips se inició en el sector del sonido lanzando su primera radio, lo que dio comienzo a un siglo de innovación que trajo al mundo el casete, la radio portátil, el CD y, este año, Century.

    Primera pieza de la colección retro Century.

    Más próximamente

    La gama retro de este año es la primera de las tres piezas de la colección Century, cada una de las cuales rinde homenaje a un aspecto de nuestro legado. No te lo pierdas, que aún quedan cosas por llegar.

