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Descatalogado

Monitor LCD

220V3SB/00

Disfrute de imágenes fantásticas

Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes la convierten en una buena opción.

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  • V-Line

  • 22" (55,9 cm)

Estético diseño delgado y brillante

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Energy Star para un consumo de energía bajo y eficiente

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov

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