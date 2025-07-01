Calentamiento rápido, seguro y uniforme combinado con esterilización sin productos químicos que elimina el 99,9 % de las bacterias².
¿Hora de dar de comer a su bebé? Hacemos que sea rápido y seguro
Calienta uniformemente en tan solo 3 minutos*
¿Hora de la toma? Nuestra tecnología calienta suavemente para evitar zonas calientes sin afectar a la velocidad de calentamiento.
Descongela y también conserva el calor
Descongele rápidamente la leche y la comida para bebés, y manténgalas calientes a la temperatura adecuada hasta 60 minutos.
Compatible con biberones y vasos de comida
Diseñado para adaptarse a la mayoría de los biberones. Además, cuando su bebé esté listo para empezar a tomar alimentos sólidos, también descongela y calienta recipientes para comida infantil.
Esterilizador y secador de biberones de alta calidad
Esterilice, seque y almacene
Prepárese para la siguiente toma del bebé en 40 minutos. El esterilizador y secador de biberones de alta calidad utiliza chorros de aire filtrado para secar los biberones antes de apagarse. El esterilizador es rápido e higiénico, y elimina el 99,9 % de los gérmenes² para su tranquilidad en cada toma.
Caliente, esterilice y alimente con facilidad
¿Por qué es importante esterilizar los biberones?
La esterilización elimina los gérmenes dañinos de los biberones, extractores y chupetes, lo que le ayuda a garantizar que cada toma sea segura e higiénica para su bebé.
¿Puedo calentar leche materna de forma segura?
Los calientabiberones calientan la leche de forma suave y uniforme a la temperatura corporal, lo que ayuda a conservar los nutrientes y a evitar el sobrecalentamiento para que las tomas sean seguras y calmantes.
¿Funciona también con la comida para bebés?
También puede utilizar el calientabiberones para descongelar o calentar recipientes de comida infantil suavemente, algo ideal cuando su bebé empieza a comer alimentos sólidos
¿Lo necesita limpio? Esterilice con la potencia del vapor natural
Rápidos y cómodos
Esterilice en solo unos minutos. Mantenga el contenido estéril hasta 24 horas con la tapa del esterilizador eléctrico puesta.
Diseño que ahorra espacio
Su tamaño compacto se adapta a la mayoría de encimeras con espacio para hasta 6 biberones y mucho más.
En casa o en cualquier otro sitio
Los potentes esterilizadores eléctricos ofrecen una solución completa para su hogar. Cómodos esterilizadores y bolsas para microondas que se pueden llevar a cualquier lugar y usar en cualquier momento.
Ayuda a las madres desde el primer día: descargue la aplicación Pregnancy⁺
Pregnancy⁺ le ayuda a planificar, aprender y compartir el cuidado desde el principio. Con información diaria sobre el embarazo, la dieta, el ejercicio y el parto, e imágenes de exploración que reflejan el desarrollo del bebé.
¹Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
²Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.