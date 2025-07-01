Buscar términos

    Mamá dando de comer al bebé con un biberón esterilizado caliente

    Una alimentación segura y saludable para su bebé

    marca recomendada por madres de todo el mundo¹

    Calentador y esterilizador 2 en 1 de alta calidad

    Una rutina simple, de una toma a la siguiente

    Calentador y esterilizador 2 en 1 de alta calidad

    Calentador y esterilizador 2 en 1 de alta calidad

    Biberones, vasos de comida, bolsas para leche y otros productos para bebés
    video banner

    Calentador y esterilizador 2 en 1

    Una rutina simple, de una toma a la siguiente

    Calentamiento rápido, seguro y uniforme combinado con esterilización sin productos químicos que elimina el 99,9 % de las bacterias².

    ¿Hora de dar de comer a su bebé? Hacemos que sea rápido y seguro

    Primer plano del calientabiberones de Philips Avent

    Calienta uniformemente en tan solo 3 minutos*

    ¿Hora de la toma? Nuestra tecnología calienta suavemente para evitar zonas calientes sin afectar a la velocidad de calentamiento.

    Mamá probando la temperatura de la leche en el brazo

    Descongela y también conserva el calor

    Descongele rápidamente la leche y la comida para bebés, y manténgalas calientes a la temperatura adecuada hasta 60 minutos.

    Calentamiento de alimentos sólidos en el calientabiberones de Avent

    Compatible con biberones y vasos de comida

    Diseñado para adaptarse a la mayoría de los biberones. Además, cuando su bebé esté listo para empezar a tomar alimentos sólidos, también descongela y calienta recipientes para comida infantil.

    video banner

    Esterilizador y secador de biberones de alta calidad

    Esterilice, seque y almacene

    Prepárese para la siguiente toma del bebé en 40 minutos. El esterilizador y secador de biberones de alta calidad utiliza chorros de aire filtrado para secar los biberones antes de apagarse. El esterilizador es rápido e higiénico, y elimina el 99,9 % de los gérmenes² para su tranquilidad en cada toma.

    Caliente, esterilice y alimente con facilidad

    • ¿Por qué es importante esterilizar los biberones?

      La esterilización elimina los gérmenes dañinos de los biberones, extractores y chupetes, lo que le ayuda a garantizar que cada toma sea segura e higiénica para su bebé.

    • ¿Puedo calentar leche materna de forma segura?

      Los calientabiberones calientan la leche de forma suave y uniforme a la temperatura corporal, lo que ayuda a conservar los nutrientes y a evitar el sobrecalentamiento para que las tomas sean seguras y calmantes.

    • ¿Funciona también con la comida para bebés?

      También puede utilizar el calientabiberones para descongelar o calentar recipientes de comida infantil suavemente, algo ideal cuando su bebé empieza a comer alimentos sólidos

    ¿Lo necesita limpio? Esterilice con la potencia del vapor natural

    Primer plano de una mano usando el esterilizador de biberones

    Rápidos y cómodos

    Esterilice en solo unos minutos. Mantenga el contenido estéril hasta 24 horas con la tapa del esterilizador eléctrico puesta.

    Esterilizador de biberones en la encimera de la cocina

    Diseño que ahorra espacio

    Su tamaño compacto se adapta a la mayoría de encimeras con espacio para hasta 6 biberones y mucho más.

    Primer plano de las bolsas esterilizadoras para microondas

    En casa o en cualquier otro sitio

    Los potentes esterilizadores eléctricos ofrecen una solución completa para su hogar. Cómodos esterilizadores y bolsas para microondas que se pueden llevar a cualquier lugar y usar en cualquier momento.

    Persona usando la aplicación Pregnancy⁺ en el teléfono

    Ayuda a las madres desde el primer día: descargue la aplicación Pregnancy⁺

    Pregnancy⁺ le ayuda a planificar, aprender y compartir el cuidado desde el principio. Con información diaria sobre el embarazo, la dieta, el ejercicio y el parto, e imágenes de exploración que reflejan el desarrollo del bebé.

    Escanea el código QR para descargar la app
    Descargar desde el Apple Store Descargar desde Google Play Store

    Más para que la mamá pueda compartir el cuidado de su bebé

    Descargo de responsabilidad

    ¹ Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
    ² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Un laboratorio de pruebas independiente proporciona los resultados de la prueba.

