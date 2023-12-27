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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED Full HD plano

22PFH4000/88

3.5

| (65) Reseñas

Televisor LED Full HD plano

Todo lo que necesitas en un diseño compacto: el televisor LED Full HD plano de la serie Philips 4000 con Digital Crystal Clear. Disfruta de imágenes vívidas, sonido nítido y funciones adicionales como los útiles puertos USB u HDMI. La elección ideal para cualquier habitación de tu hogar.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD plano

  • 56 cm (22")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Televisor portátil compacto: diseñado para estar donde está la diversión

Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

65

Reseñas

27/12/2023

España

España

SI SE ORGANIZAN LOS CANALES

hay que crear favoritos primero en lista de canales y luego en cada canal favorito botón verde para organizar ,se sitúan en el numero que desees. me costo horas pero lo logre gracias a una reseña que vi aqui, Gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Fecha de uso 2021-12-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Fecha de uso 2021-12-27

19/02/2022

España

España

Muy buena

Hace cinco años que la tengo, y nunca un problema, sigue como el primer día, muy ligera, ideal para transportarla .

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Fecha de uso 2020-02-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Fecha de uso 2020-02-19

22/08/2017

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Se ajusta perfectamente a mis necesidades, además de ser un producto elegante, y hasta ahora, fiable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.