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Descatalogado
22PFH4000/88
Televisor LED Full HD plano
Todo lo que necesitas en un diseño compacto: el televisor LED Full HD plano de la serie Philips 4000 con Digital Crystal Clear. Disfruta de imágenes vívidas, sonido nítido y funciones adicionales como los útiles puertos USB u HDMI. La elección ideal para cualquier habitación de tu hogar.
56 cm (22")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
3.5
de 4
65
Reseñas
kaky68
27/12/2023
España
SI SE ORGANIZAN LOS CANALES
hay que crear favoritos primero en lista de canales y luego en cada canal favorito botón verde para organizar ,se sitúan en el numero que desees. me costo horas pero lo logre gracias a una reseña que vi aqui, Gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano
Fecha de uso 2021-12-27
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-12-27
Muja111
19/02/2022
España
Muy buena
Hace cinco años que la tengo, y nunca un problema, sigue como el primer día, muy ligera, ideal para transportarla .
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano
Fecha de uso 2020-02-19
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-02-19
Kiki
22/08/2017
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Se ajusta perfectamente a mis necesidades, además de ser un producto elegante, y hasta ahora, fiable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.