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Descatalogado
22PFS4232/12
Televisor LED Full HD ultraplano
Siéntete como en casa vayas donde vayas con el televisor Philips 4200. Su diseño compacto es perfecto para los viajes de acampada y las escapadas de aventura. Su diseño fino con pantalla Full HD es ideal para las habitaciones pequeñas ya que funciona con una entrada de 12 voltios.
55 cm (22")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
3.9
de 4
37
Reseñas
sigo
25/03/2019
Deutschland
Comprador verificado
Gut für meinen Arbeitsplatz
Das Gerät hat das richtige Format für den Arbeitsplatz. So kann ich die Information-Sender während der Arbeit verfolgen. Das Gerät hat genügend Anschlüsse für notwendige Geräte. Auch der Anschluss für handelsübliche Festplatten war kein Problem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV
ELECTRONIQUA
17/02/2019
België
Nombreuses fonctionnalités ,image OK
Très content de cet achat après avoir testé d'autres du même type sur Amazon et Aldi. Recommande fortement cet appareil utilisable comme TV de voyage , de chambre , de cuisine , et même d'écran PC. Utilisable sur réseaux Terrestre , Câble , et Satellite. Et vraiment tout çà pour un prix réellement raisonnable.....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Sí, recomiendo este producto
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Casyman1
17/10/2018
Nederland
Makkelijke eigenschappen
Zeer gemakkelijk bediening,mooi scherp beeld,geluid mag beter. Zeer goed te verplaatsen,vanwege gewicht!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.