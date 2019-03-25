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Descatalogado

4200 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

22PFS4232/12

3.9

| (37) Reseñas

Televisor LED Full HD ultraplano

Siéntete como en casa vayas donde vayas con el televisor Philips 4200. Su diseño compacto es perfecto para los viajes de acampada y las escapadas de aventura. Su diseño fino con pantalla Full HD es ideal para las habitaciones pequeñas ya que funciona con una entrada de 12 voltios.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultraplano

  • 55 cm (22")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Televisor portátil compacto: diseñado para estar donde está la diversión

Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

37

Reseñas

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Gut für meinen Arbeitsplatz

Das Gerät hat das richtige Format für den Arbeitsplatz. So kann ich die Information-Sender während der Arbeit verfolgen. Das Gerät hat genügend Anschlüsse für notwendige Geräte. Auch der Anschluss für handelsübliche Festplatten war kein Problem

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Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV

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Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraflacher Full HD LED TV

17/02/2019

België

België

Nombreuses fonctionnalités ,image OK

Très content de cet achat après avoir testé d'autres du même type sur Amazon et Aldi. Recommande fortement cet appareil utilisable comme TV de voyage , de chambre , de cuisine , et même d'écran PC. Utilisable sur réseaux Terrestre , Câble , et Satellite. Et vraiment tout çà pour un prix réellement raisonnable.....

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Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

17/10/2018

Nederland

Nederland

Makkelijke eigenschappen

Zeer gemakkelijk bediening,mooi scherp beeld,geluid mag beter. Zeer goed te verplaatsen,vanwege gewicht!

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Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV

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Esta reseña se realizó para 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.