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Descatalogado
Insuperable LCD con HDMI para disfrutar de multimedia Full-HD
Experimenta un rendimiento brillante con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Sumérgete en la experiencia multimedia con unas funciones excepcionales como entrada HDMI, potente sistema de audio estéreo frontal, puerto USB y tiempo de respuesta de 2 ms.
Panorámico C-line 58 cm (23")
Full HD
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
TrueVision es una tecnología de algoritmo y prueba, líder del sector y propiedad de Philips, que realiza un ajuste preciso del monitor. Se trata de un amplio proceso que asegura el mejor rendimiento de la pantalla y cumple con un estándar cuatro veces más exigente que los requisitos de Microsoft Windows Vista, y que se aplica a todos y cada uno de los monitores que salen de fábrica, y no sólo a unas cuantas muestras. Nadie llega tan lejos como Philips para proporcionar tal precisión de color y calidad de imagen en cada nuevo monitor.
El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores y periféricos. Dado que ofrece alta velocidad a bajo coste, el USB se ha convertido en el método más común de conexión de dispositivos periféricos a un ordenador. Un puerto ubicado en un monitor directamente en la línea de visión del usuario proporciona una fácil conectividad de alta velocidad para los dispositivos USB en una ubicación cómoda. (La compatibilidad USB 2.0 depende de la configuración USB del ordenador. Cuando se conecte a un ordenador que admita USB 2.0, el monitor debe ser compatible con USB 2.0)
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5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
joselu49
28/06/2016
España
Este producto posee unas características excelentes
Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 230C1HSB LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 230C1HSB LCD monitor
aartjo
23/06/2013
Nederland
Prima apparaat
Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 230C1HSB LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 230C1HSB LCD monitor