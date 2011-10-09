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Descatalogado
Pantalla LED ultracompacta. Simplemente increíble.
Con un diseño ultracompacto y unas tecnologías que ofrecen colores intensos y nítidos, la pantalla LED Blade de Philips constituye un nuevo nivel de sofisticación
Blade
23" (58,4 cm)
C-line
Un dispositivo HDMI-ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores, y ocupa menos espacio en el escritorio.
SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece más rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.
4.3
de 4
32
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor