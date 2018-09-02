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Descatalogado
24PFS4032/12
Televisor LED Full HD ultraplano
Portátil y elegante. El televisor Philips está diseñado para acompañarte vayas donde vayas. El contorno ultrafino y el marco en blanco impecable quedan perfectos en cualquier habitación.
60 cm (24")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
3.5
de 4
32
Reseñas
LucaS74
02/09/2018
Italia
Ottimo acquisto
Tv dalle grandi prestazioni e caratterizzata dalla facilità di utilizzo. Design semplice ma d’effetto. Buon suono. Prodotto in linea con il marchio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Yankeeuno
27/05/2018
Italia
Ottimo
Sinceramente i miei complimenti !!! Ho acquistato questo prodotto dopo averne visto diversi dello stesso tipo e modello…..ne cercavo uno che mi potesse dare tutte le caratteristiche sia di visione che di qualità, completo così non l'ho trovato, è l'unico. Per il prezzo pagato e lo sconto ottenuto è stato per me un vero affare !!! Grazie.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Cortinovis
18/05/2018
Italia
Buono
Il televisore molto bello. Si vede bene, tutto buono. L'unico neo è il telecomando, i tasti coi numeri dei programmi sono troppo piccoli è troppo vicini Si fa fatica a premere il canale giusto, Telecomando adatto a bambini che hanno le dita molto piccole e sottili per persone un po' su di età come me e con problemi di vista non è semplice
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.