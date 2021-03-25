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Descatalogado
24PFS5603/12
Televisor LED Full HD ultrafino
Disfruta del diseño minimalista de este televisor Philips 5600 blanco. Su formato fino y compacto se adapta a la perfección a tu habitación. Gracias a su calidad de imagen Full HD, este televisor es una opción ideal para todo aquel que busque la simplicidad.
60 cm (24")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
Elegante, compacto, ligero y portátil. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas con tu familia al aire libre. Este TV portátil te mantiene al día de las noticias, así como de los últimos resultados de tus deportes favoritos. ¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
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3.7
de 4
106
Reseñas
ISVAGO
25/03/2021
España
Comprador verificado
EL PRODUCTO TIENE UNA CALIDAD MUY BUENA DE IMAGEN
EL UNICO PUNTO QUE NO ME GUSTA ES QUE CUANDO APAGAS EL TELEVISOR, SIEMPRE QUEDA ENCENDIDO EL PILOTO LED EN ROJO, CON LO CUAL CONSUMES ELECTRICIDAD INNECESARIAMENTE
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2020-02-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2020-02-25
Jose Antonio 1959
13/02/2021
España
Comprador verificado
Buen televisor
He obtenido este televisor por su calidad de imagen
Ventajas
Su color y lo bien que se ve
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2020-02-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2020-02-13
RAFAEL48
05/11/2018
España
BUENA RELACION CALIDAD PRECIO
LLEVO UNA SEMANA CON EL Y EL RESULTADO ES MAGNIFICO Y LO UTILIZO COMO MONITOR DE MI MAC MINI. AHORA TENGO QUE VER LA FORMA DE ORDENAR LOS CANALES DE TV. LA INSTALACIÓN ES MUY SENCILLA AL ENCENDERLO POR PRIMERA VEZ TE VA INDICANDO PASO A PASO LA INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.