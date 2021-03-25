ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 45 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del control remoto
  • Dibujo lateral del conector
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del control remoto
  • Dibujo lateral del conector
  • Imagen principal

Descatalogado

5600 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

24PFS5603/12

3.7

| (106) Reseñas

Televisor LED Full HD ultrafino

Disfruta del diseño minimalista de este televisor Philips 5600 blanco. Su formato fino y compacto se adapta a la perfección a tu habitación. Gracias a su calidad de imagen Full HD, este televisor es una opción ideal para todo aquel que busque la simplicidad.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED Full HD ultrafino

  • 60 cm (24")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Full HD

  • Pixel Plus HD

Televisor portátil compacto: diseñado para estar donde está la diversión

Elegante, compacto, ligero y portátil. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas con tu familia al aire libre. Este TV portátil te mantiene al día de las noticias, así como de los últimos resultados de tus deportes favoritos. ¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

106

Reseñas

25/03/2021

España

España

Comprador verificado

EL PRODUCTO TIENE UNA CALIDAD MUY BUENA DE IMAGEN

EL UNICO PUNTO QUE NO ME GUSTA ES QUE CUANDO APAGAS EL TELEVISOR, SIEMPRE QUEDA ENCENDIDO EL PILOTO LED EN ROJO, CON LO CUAL CONSUMES ELECTRICIDAD INNECESARIAMENTE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2020-02-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2020-02-25

13/02/2021

España

España

Comprador verificado

Buen televisor

He obtenido este televisor por su calidad de imagen

Ventajas

Su color y lo bien que se ve

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2020-02-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2020-02-13

05/11/2018

España

España

BUENA RELACION CALIDAD PRECIO

LLEVO UNA SEMANA CON EL Y EL RESULTADO ES MAGNIFICO Y LO UTILIZO COMO MONITOR DE MI MAC MINI. AHORA TENGO QUE VER LA FORMA DE ORDENAR LOS CANALES DE TV. LA INSTALACIÓN ES MUY SENCILLA AL ENCENDERLO POR PRIMERA VEZ TE VA INDICANDO PASO A PASO LA INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.