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Descatalogado
24PFT4022/12
Televisor LED Full HD ultraplano
Concebido para la diversión, el televisor Philips 4000 lleva la imagen de alta calidad a la pantalla pequeña. Este modelo cuenta con un diseño compacto que permite transportarlo cómodamente y sin complicaciones de una habitación a otra, al tiempo que el estilo minimalista lo convierte en un elemento acogedor en cualquier lugar que lo coloques.
60 cm (24")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
3.8
de 4
66
Reseñas
Tonil
10/02/2018
España
Lo que necesitaba con 5 estrellas
Buen televisor. Al principio el sonido era bastante bajo, pero entrando en audio y cambiando el modo, ahora se escucha bien. He de decir que solo lo utilizo por HDMI y no e echo uso del sintonizador.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4022 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
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yako
16/01/2018
España
Excelente televisor
Muy bueno el televisor, la imagen es excelente y el sonido aceptable, nada que decir en contra del mismo. Muy satisfecho de la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4022 Televisor LED Full HD ultraplano
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Grazhy
01/01/2018
España
La relación Calidad-precio me parece bien
A ver, al "regresar" a la TV "no smart" ME parece interesante, en tamaño, armadura de marco...Si bien es cierto que se necesita un mínimo de entendimiento para la sintonía de canales a "uso personal" para su colocación... (situacion de canales-programas) Muy buena iluminación tanto en un ángulo como otro... No pierde visión... Creo que es muy aconsejable su compra...Y si se suma el prestigio de la marca...Bien..."five Stars"
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4022 Televisor LED Full HD ultraplano
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.