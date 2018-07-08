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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

24PFT4032/12

4.1

| (12) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Televisor LED Full HD ultraplano

Portátil y elegante. El televisor Philips está diseñado para acompañarte vayas donde vayas. El contorno ultrafino y el marco en blanco impecable quedan perfectos en cualquier habitación.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultraplano

  • 60 cm (24")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

El elegante color blanco aporta un aspecto moderno a cualquier habitación

Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

12

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3
2

08/07/2018

Suomi

Suomi

Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma

Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

28/05/2018

Sverige

Sverige

Bra funktioner

Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

28/12/2017

Sverige

Sverige

Jag kan rekommendera denna Tv

Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.