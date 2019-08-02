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Descatalogado
Televisor LED Full HD ultrafino
Philips 5300 ofrece una gran calidad de imagen en una pantalla pequeña. Gracias a su diseño compacto y controles intuitivos, es el compañero ideal para la cocina, el dormitorio o el estudio.
60 cm (24")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
Elegante, compacto, ligero y portátil. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas con tu familia al aire libre. Este TV portátil te mantiene al día de las noticias, así como de los últimos resultados de tus deportes favoritos. ¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!
El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.9
de 4
40
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Patxirulo
02/08/2019
España
Cumple perfectamente su función
Compré este televisor para ponerlo en un pequeño comedor junto a la cocina. La calidad de imagen es excelente, muy nítida y clara. El sonido no está tan conseguido, por defecto suena algo artificial, pero como tiene muchas posibilidades de configuración, he conseguido afinarlo y ha quedado muy bien. Una cosa que no me ha convencido es que para ordenar los canales, primero hay que crear un menú de favoritos; me parece un paso innecesario. Para su tamaño, las conexiones que tiene y las posibilidades multimedia son de agradecer. Estupenda compra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Riougft
26/05/2019
España
Excelente imagen HD
Magnifico televisor de HD, sigue la calidad de los productos Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 24PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 24PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
ASR36
04/04/2019
España
Casi EXCELENTE.
Casi EXCELENTE, alguna dificultad en el uso probablemente por su amplitud de opciones, por ejemplo: la ORDENACION DE CANALES (algo que considero necesario) requiere un proceso algo complejo, particularmente para los NO iniciados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.