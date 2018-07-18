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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED ultrafino

24PHS4032/12

3.6

| (18) Reseñas

Televisor LED ultrafino

Portátil y elegante. El televisor Philips está diseñado para acompañarte vayas donde vayas. El contorno ultrafino y el marco en blanco impecable quedan perfectos en cualquier habitación.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED ultrafino

  • 60 cm (24")

  • Televisor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Televisor LED para unas imágenes con un contraste increíble

Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.

Índice de rendimiento de imagen que mejora cada elemento visual

Índice de rendimiento de imagen que mejora cada elemento visual

El índice de rendimiento de imagen combina motores de procesamiento de imágenes avanzados y tecnología de visualización de Philips para mejorar los elementos de percepción: nitidez, movimiento, contraste y color. Sin importar cuál sea la fuente, siempre disfrutarás de imágenes muy nítidas con detalles y profundidad increíbles, negros y blancos más intensos, colores más brillantes y vívidos, así como tonos de piel naturales y fieles a la realidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

18

Reseñas

3
2

18/07/2018

Italia

Italia

Perfetto

Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

30/04/2018

Deutschland

Deutschland

Top Design & tolles Bild

Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Einfach gigantisch

Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.