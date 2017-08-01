La tele se ve de maravilla (la imagen), pero podría ser más rápida en el cambio de canales (zapping, aunque está bien comparado con otras marcas que todavía son más lentas), pero ciertamente se ve y escucha muy bien, con brillo y colores alegres (probé otra marca que daba colores más 'grises' y la devolví y compré esta Philips finalmente). Un problema que le veo es que ya que la hacen ultraflat/super-plana ¿cómo es que le colocan la antena y otras conexiones por detrás, donde molestan para pegarla a la pared, y no en un lateral (como si va, por ejemplo la entrada de alimentación que no sobresale)? Si buscas una TV ultra plana para colgarla en la pared, totalmente pegada, por muy plana que sea esta no puedes colocarla pegadísima a la pared porque la conexión del cable de antena se la han puesto hacia atrás y molesta. Sería tan fácil como ponerle la entrada de antena que hay que usar 'obligatoriamente' -y alguna otra conexión- ladeada o "escondida" igual que sí vienen otras en el mismo aparato. Como le pongas un HDMI olvídate también de ponerla "colgada" en la pared. Lo veo un fallo de diseño para ser "ultra plana" realmente. Tuve que hacer un invento -y utilizar un conector de antena en 'L' barato y malo (más pequeño)- para poder utilizar un soporte que ya tenía de una tele anterior menos plana pero que quedaba más pegada a la pared que esta, que es lo que se busca en una ultraplana. Para futuras versiones sugiero esa posible mejora (que sería muy recomendable, por cierto). Eso sí, físicamente es muy bonita con su marco estrecho, su color blanco y su diseño poco llamativo (elegante, no estridente). El software: me costó configurarla porque no deja claro cómo configurar los canales de antena al encenderla (me tocó reiniciarla dos veces, cosa que con la de la otra marca que devolví fue mucho más fácil). Así que podrían mejorar eso. Ah también tendrían que meterle mano al software en la parte de ordenar los canales (el listado): se podría hacer de cualquier otra manera más intuitiva, práctica y eficaz (como otras marcas) y no como está hecho (se ve que quien lo diseña luego no lo usa). Por lo demás, insisto, muy buena imagen (preparada ya para la futura TDT2) y bonito diseño.