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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED ultrafino

24PHT4032/12

4.2

| (15) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Televisor LED ultrafino

Portátil y elegante. El televisor Philips está diseñado para acompañarte vayas donde vayas. El contorno ultrafino y el marco en blanco impecable quedan perfectos en cualquier habitación.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED ultrafino

  • 60 cm (24")

  • Televisor LED

  • DVB-T/T2/C

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Televisor LED para unas imágenes con un contraste increíble

Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.

El elegante color blanco aporta un aspecto moderno a cualquier habitación

Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

15

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2
1

01/08/2017

España

España

Ideal como segundo TV en la vivienda

El precio calidad excelente, teniendo en cuenta las prestaciones que nos ofrece.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4032 Televisor LED ultrafino

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4032 Televisor LED ultrafino

26/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love my white TV

I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV

09/10/2017

Italia

Italia

Ottimo

La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.