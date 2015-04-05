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Descatalogado
32PFH4009/88
Televisor LED Full HD
Todos en tu casa disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED Full HD serie 4100 de Philips. Su diseño minimalista, sus vivas imágenes y su inmejorable sonido lo convierten en la elección perfecta para cualquier habitación de tu casa.
81 cm (32")
Televisor LED Full HD
TDT/TDC
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
2.4
de 4
8
Reseñas
dyserth1961
05/04/2015
France
Bon Téléviseur
Le rendu de l'image est bon ,le son de qualité normale Le côté négatif est : pas de manuel utilisation sur papier car le guide TV à l'ecran est fastidieux et sa complexité de recherche finit par lasser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD
BCN2015
06/09/2015
España
buena TV, pero mala electronicos
Fuera de la caja, la televisión funcionaba genial! pero las baterías que vienen con el mando a distancia no alimentar el televisor. tuvimos que obtener nuevas baterías. entonces nos dimos cuenta de que la televisión iba a apagar durante un segundo y tener que reiniciar el sistema mientras se ve la televisión a través de la antena digital. No hay forma de saber por qué, no se pierda la señal de la televisión? Esto no sucedió mientras ve las películas a través de HDMI o USB. Luego, después de tres semanas de la luz roja no mostraría, lo que significa que a pesar de que estaba enchufado, no había electricidad. Por supuesto, ya que este televisor no tiene botones en absoluto, no se puede estar seguro de que no es un problema de control remoto. Así que hemos sustituido las baterías remotas y el cable de alimentación. Misma cuestión. Vamos a tener que llamar al reparación de ahora, ya que es un poco más allá de la garantía de tienda de 30 días. Así que en general, nos gusta la televisión, es una buena relación calidad-precio, pero no tener ningún botón en el televisor que realmente hace que sea difícil de entender lo que está sucediendo cuando el televisor comienza a actuar mal, o las baterías que vienen con el mando a distancia no son buenas. En mi opinión, todos los televisores deben tener unos pocos botones importantes, tales como la energía, el volumen, el canal y el menú.
Esta reseña se realizó para 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD
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AlbertAB
24/03/2015
España
Comprador verificado
Relación calidad precio en oferta muy interesante
Es un TV a tener en cuenta como segundo de la casa, su gran defecto es sin duda la baja calidad de visión desde un ángulo más allá de estar enfrente de el, si respetamos ese ángulo es un panel muy bueno en contraste, a partir de ahí pierde toda calidad la imagen, otro punto débil es el sonido, requiere un complemento como es la barra de sonido de la propia marca. En cambio a nivel tecnológico es un TV avanzado por encima de otros productos. Mucho plástico
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4009 Televisor LED Full HD
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Es necesario realizar una actualización del software para utilizar las opciones de pausar televisión y grabación USB. Para obtener más información sobre la actualización de software, visita www.philips.com/TV y haz clic en la sección de asistencia.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.