Fuera de la caja, la televisión funcionaba genial! pero las baterías que vienen con el mando a distancia no alimentar el televisor. tuvimos que obtener nuevas baterías. entonces nos dimos cuenta de que la televisión iba a apagar durante un segundo y tener que reiniciar el sistema mientras se ve la televisión a través de la antena digital. No hay forma de saber por qué, no se pierda la señal de la televisión? Esto no sucedió mientras ve las películas a través de HDMI o USB. Luego, después de tres semanas de la luz roja no mostraría, lo que significa que a pesar de que estaba enchufado, no había electricidad. Por supuesto, ya que este televisor no tiene botones en absoluto, no se puede estar seguro de que no es un problema de control remoto. Así que hemos sustituido las baterías remotas y el cable de alimentación. Misma cuestión. Vamos a tener que llamar al reparación de ahora, ya que es un poco más allá de la garantía de tienda de 30 días. Así que en general, nos gusta la televisión, es una buena relación calidad-precio, pero no tener ningún botón en el televisor que realmente hace que sea difícil de entender lo que está sucediendo cuando el televisor comienza a actuar mal, o las baterías que vienen con el mando a distancia no son buenas. En mi opinión, todos los televisores deben tener unos pocos botones importantes, tales como la energía, el volumen, el canal y el menú.