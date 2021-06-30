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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
32PFK4009/12
Televisor LED Full HD
Todos en tu casa disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED Full HD serie 4100 de Philips. Su diseño minimalista, sus vivas imágenes y su inmejorable sonido lo convierten en la elección perfecta para cualquier habitación de tu casa.
81 cm (32")
Televisor LED Full HD
TDT/C/S/S2
Al presentar un diseño contemporáneo, este televisor se fusiona a la perfección con la decoración de tu hogar. Tu televisor tiene que parecer atractivo tanto encendido como apagado.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
3.2
de 4
25
Reseñas
van nugteren
30/06/2021
Nederland
uitstekende beeld en geluid
beeld en geluid zijn super menu is simpel te bedienen dus kortom uitstekende tv
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Fecha de uso 2019-06-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Fecha de uso 2019-06-30
lebag
31/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
CSoft1005
31/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Es necesario realizar una actualización del software para utilizar las opciones de pausar televisión y grabación USB. Para obtener más información sobre la actualización de software, visita www.philips.com/TV y haz clic en la sección de asistencia.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.