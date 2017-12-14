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Descatalogado
32PFS6401/12
Televisor LED Full HD ultradelgado con tecnología Android TV
Diseños atractivos y compactos. La serie Philips 6400 lleva la calidad de imagen Full HD a una pantalla de 32". Con todas las funciones que se podrían esperar en modelos más grandes, podrás disfrutar de tus aplicaciones favoritas de Smart TV, como Android TV, Google Cast y Spotify.
80 cm (32")
Televisor LED Full HD
Dual Core, 8 GB, ampliable
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Dispones de un extenso catálogo en línea de juegos de alta calidad para todas las edades, preferencias y niveles. Solo tienes que elegir un juego y jugar en el televisor.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Si has diseñado una casa para que sea tu hogar, ¿por qué no eliges un televisor que combine a la perfección con el ambiente cálido y acogedor que has conseguido? Al emitir una luz mucho más amplia desde dos lados de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea, la exclusiva tecnología Ambilight de Philips ofrece una pantalla más amplia con la que disfrutarás de una experiencia visual aún más envolvente.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.4
de 4
98
Reseñas
José5
14/12/2017
España
Excelente producto en su relación calidad/precio. Muchas prestaciones propias de televisores de gama más alta.
La iluminación trasera es muy práctica, el wifi funciona muy bien y la tecla de Netflix me resulta muy útil porque soy un usuario habitual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 32PFS6401 Televisor Full HD ultraplano con tecnología Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 32PFS6401 Televisor Full HD ultraplano con tecnología Android™
RedDevil7
29/09/2020
United Kingdom
Superb
Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches
Ventajas
Ambilight and value for money
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Fecha de uso 2020-05-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Fecha de uso 2020-05-29
pera007
05/07/2018
Deutschland
ich bin überzeugt von Pfilips
ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
Ten en cuenta que las aplicaciones de Amazon podrían no estar siempre disponibles en tu país. (Actualmente las aplicaciones de Amazon funcionan solo en Reino Unido, Alemania y Austria)