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Descatalogado
32PHH4100/88
TV LED compacto
El televisor perfecto de hoy y de mañana: el televisor LED plano de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear. Disfruta de imágenes vívidas, sonido nítido y todas las funciones que necesitas como los puertos USB y HDMI en el televisor de tu hogar.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/C
Philips ha ideado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita como si vienen amigos a casa para ver una película, podrás ver este contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Los televisores tradicionales tienen un bisel alrededor de la pantalla a modo de marco. Nuestro bisel ultraestrecho es moderno y ligero, por lo que ofrece una amplitud de imagen superior.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
3.7
de 4
47
Reseñas
MPvila
05/12/2016
España
Comprador verificado
Excelente producto
Es un excelente producto. Muy buena relación calidad-precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHH4100 TV LED compacto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHH4100 TV LED compacto
Lucky2006
29/06/2016
España
Comprador verificado
Muy buena calidad de imagen
Una televisión con muy buena calidad de imagen, buen sonido y muy buen precio. La única pega es que es un poco complicado ordenar los canales. Por lo demás es estupenda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHH4100 TV LED compacto
Sí, recomiendo este producto
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Fernando841
20/05/2016
España
Comprador verificado
Es un producto fantastico
Lo recomiendo totalmente, tanto en calidad de imagen como en sonido y diseño es un producto genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHH4100 TV LED compacto
Sí, recomiendo este producto
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.