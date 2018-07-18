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Descatalogado
32PHS4032/12
Televisor LED ultrafino
Portátil y elegante. El televisor Philips está diseñado para acompañarte vayas donde vayas. El contorno ultrafino y el marco en blanco impecable quedan perfectos en cualquier habitación.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
El índice de rendimiento de imagen combina motores de procesamiento de imágenes avanzados y tecnología de visualización de Philips para mejorar los elementos de percepción: nitidez, movimiento, contraste y color. Sin importar cuál sea la fuente, siempre disfrutarás de imágenes muy nítidas con detalles y profundidad increíbles, negros y blancos más intensos, colores más brillantes y vívidos, así como tonos de piel naturales y fieles a la realidad.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.
3.6
de 4
18
Reseñas
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.