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Descatalogado
32PHS4503/12
Televisor LED ultrafino
El televisor Philips 4500 superará tus expectativas con su calidad de imagen de alta definición a un precio asequible. Gracias a su sencillo y elegante diseño, encajará a la perfección en cualquier habitación del hogar.
80 cm (32")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
3.7
de 4
35
Reseñas
elvisfreek
14/02/2022
Nederland
was erg mooi
was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Fecha de uso 2020-02-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Fecha de uso 2020-02-14
Corvo25
01/10/2020
Italia
Comprador verificado
Ottima qualità
Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.
Ventajas
Qualità video
Contras
Controllo vocale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Fecha de uso 2020-04-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Fecha de uso 2020-04-01
nicocesa
16/09/2020
Italia
tutto funziona egregiamente
tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più
Ventajas
tutto benre
Contras
nulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Fecha de uso 2019-09-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Fecha de uso 2019-09-16
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.