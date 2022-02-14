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Descatalogado

4500 seriesTelevisor LED ultrafino

32PHS4503/12

3.7

| (35) Reseñas

Televisor LED ultrafino

El televisor Philips 4500 superará tus expectativas con su calidad de imagen de alta definición a un precio asequible. Gracias a su sencillo y elegante diseño, encajará a la perfección en cualquier habitación del hogar.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED ultrafino

  • 80 cm (32")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Soportes finos y elegantes para una mayor ligereza

Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.

Televisor LED para unas imágenes con un contraste increíble

Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

35

Reseñas

14/02/2022

Nederland

Nederland

was erg mooi

was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Fecha de uso 2020-02-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Fecha de uso 2020-02-14

01/10/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Ventajas

Qualità video

Contras

Controllo vocale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Fecha de uso 2020-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Fecha de uso 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Ventajas

tutto benre

Contras

nulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Fecha de uso 2019-09-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Fecha de uso 2019-09-16

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.