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Descatalogado
32PHT4132/12
Televisor LED ultrafino
Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/T2/C
Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
3.7
de 4
30
Reseñas
Ernshaw
17/07/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Good value for money
Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
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Sarsar39
27/06/2018
United Kingdom
Brilliant TV for the money
Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
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Tina1969
14/06/2018
United Kingdom
Very light and easy to set up and clear instructions
This TV is light and not to complicated to set up. Good picture and sound
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.