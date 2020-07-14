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Descatalogado
32PHT4503/12
Televisor LED ultrafino
El televisor Philips 4500 superará tus expectativas con su calidad de imagen de alta definición a un precio asequible. Gracias a su sencillo y elegante diseño, encajará a la perfección en cualquier habitación del hogar.
80 cm (32")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
3.7
de 4
21
Reseñas
14/07/2020
España
Comprador verificado
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Fecha de uso 2019-06-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Fecha de uso 2019-06-14
Dingo71
23/06/2020
España
Comprador verificado
Televisión ultrafina y con buena calidad de imagen
La tv es ultrafina, su calidad de imagen es buena y su precio competente
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Fecha de uso 2020-02-23
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Fecha de uso 2020-02-23
Artur12
05/09/2018
España
La calidad de la imagen y el sonido muy buena
La calidad de imagen y sonido son estupendos, que por supuesto es lo mas importante, cuesta un poco hacerse con el dominio total pero tampoco resulta difícil la puesta a punto, sumamente ligero y super fino, yo lo tengo en la habitación y en la pared desde la cama se ve muy bien. La única pega para mi es que no se enciende por las mañanas, si me hubiese gustado que tu viese la función despertador, para ver el primer telediario de la mañana.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Sí, recomiendo este producto
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.