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Descatalogado

4500 seriesTelevisor LED ultrafino

32PHT4503/12

3.7

| (21) Reseñas

Televisor LED ultrafino

El televisor Philips 4500 superará tus expectativas con su calidad de imagen de alta definición a un precio asequible. Gracias a su sencillo y elegante diseño, encajará a la perfección en cualquier habitación del hogar.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED ultrafino

  • 80 cm (32")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Soportes finos y elegantes para una mayor ligereza

Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

21

Reseñas

14/07/2020

España

España

Comprador verificado

Es muy facil de usar

Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Fecha de uso 2019-06-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Fecha de uso 2019-06-14

23/06/2020

España

España

Comprador verificado

Televisión ultrafina y con buena calidad de imagen

La tv es ultrafina, su calidad de imagen es buena y su precio competente

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Fecha de uso 2020-02-23

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Fecha de uso 2020-02-23

05/09/2018

España

España

La calidad de la imagen y el sonido muy buena

La calidad de imagen y sonido son estupendos, que por supuesto es lo mas importante, cuesta un poco hacerse con el dominio total pero tampoco resulta difícil la puesta a punto, sumamente ligero y super fino, yo lo tengo en la habitación y en la pared desde la cama se ve muy bien. La única pega para mi es que no se enciende por las mañanas, si me hubiese gustado que tu viese la función despertador, para ver el primer telediario de la mañana.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.