Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Diseño compacto Diseño compacto Diseño compacto
      Energy Label Europe F etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 902.0KB)

      LED Televisor Full HD

      32PQS6901/12

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Diseño compacto

      Pantalla compacta, precio asequible y calidad de imagen y sonido excepcionales: con Ambilight, todo va más allá de la pantalla y tu contenido de Smart TV en Full HD favorito para que disfrutes de una experiencia más envolvente dentro o fuera de casa.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Ambilight

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Televisor Full HD

      total

      recurring payment

      Diseño compacto

      • 32" (80 cm)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Pequeño, inteligente y versátil

      Pequeño, inteligente y versátil

      Con su elegante soporte y sus reducidas dimensiones, este televisor inteligente es perfecto para espacios reducidos. Con su diseño cuidadosamente pensado, este TV se integra perfectamente en cualquier parte.

      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Películas, deportes, vídeos musicales y juegos traspasan la pantalla y te hacen vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.

      FHD mejorado con color Quantum Dot

      FHD mejorado con color Quantum Dot

      Colores vivos. Detalles nítidos. Color brillante Quantum Dot. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.

      Nitidez y detalle con Pixel Plus Full HD.

      Nitidez y detalle con Pixel Plus Full HD.

      Nitidez de imagen de Pixel Plus. Detalles definidos en pantallas más pequeñas. Con una alta definición total y una intensidad increíble, este televisor QLED compacto es la muestra de que los pequeños detalles cuentan.

      Color y contraste con HDR10 y HLG

      Color y contraste con HDR10 y HLG

      Colores más brillantes. Tonos vivos. Desde las escenas más oscuras hasta la luz más brillante, la nitidez lo es todo. Aquí es donde el alto rango dinámico impresiona con un color y un contraste más claros.

      Dolby Audio para disfrutar de un sonido nítido y claro

      Dolby Audio para disfrutar de un sonido nítido y claro

      Escucha cada momento. Se trata de un sonido Dolby Audio de claridad cristalina. Desde los diálogos hasta los bailes, pasando por la acción de una película e impresionantes escenas de naturaleza, disfrutarás de un sonido más claro.

      Contenido fácil de encontrar con Titan OS

      Contenido fácil de encontrar con Titan OS

      La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.

      Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes

      Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes

      La compatibilidad con Matter Smart Home te permite controlar el televisor a través de la aplicación Matter Smart Home, por voz a través de dispositivos compatibles con Alexa o altavoces inteligentes de Google. De esta forma, podrás encontrar películas y programas, recibir recomendaciones y mucho más solo con la voz.

      Diseño ecológico: filosofía de diseño europeo

      Diseño ecológico: filosofía de diseño europeo

      La sostenibilidad se une al estilo. Este elegante televisor se ha diseñado pensando en el planeta, desde un mando a distancia fabricado con plástico reciclado hasta embalajes con certificación FSC e insertos impresos en papel reciclado. El modo Eco reduce el consumo en todos los contenidos y ajustes con un solo toque.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Modo juego
        • Adaptable al color de la pared
        • Música y Ambilight
        • Modo de iluminación ambiental
        • Animación de FTI de Ambilight
        • Alarma al amanecer
        • AmbiSleep
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        32  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        80  cm
        Pantalla
        QLED Full HD
        Resolución de pantalla
        1920 x 1080
        Frecuencia de actualización nativa
        60  Hz
        Motor de imagen
        Pixel Plus HD
        Mejora de la imagen
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Juego
        • Cine en casa
        • Monitor
        • Personal
        • Superresolución
        • Contraste dinámico

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • Netflix*
        • HBO
        • Aplicación NFT*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Canal TITAN
        Sistema operativo
        SO TITAN
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        • Funciona con Alexa
        • Funciona con Google Home
        Experiencia de domótica
        • MATERIA
        • Control4
        Compatibilidad TTS

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Audio
        2.0 canales
        Potencia de salida (RMS)
        12 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 6 W
        Motor de sonido
        Motor de sonido básico
        Altavoz principal
        Bass Reflex de rango completo (FR01A)

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        3
        Funciones de HDMI
        • 1080i, 1080p (admite HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        • Reproducción con una sola pulsación
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Configuración externa mediante la IU del televisor
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Etiqueta energética de la UE

        Clase energética para SDR
        E
        Clase energética para HDR
        F
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        100 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Silenciamiento de imagen (para radio)
        • Modo Eco
        • Sensor de luz

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • 2 pilas AAA
        • Cable de alimentación
        • Mando a distancia
        • Soporte para la mesa
        • Guía de inicio rápido
        • Folleto legal y de seguridad

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel bajo de plástico negro
        Diseño del soporte
        Pastilla de jabón de plástico color carbón

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        635  mm
        Compatible con el montaje en pared
        100 x 200 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Peso del televisor sin soporte
        3,38 kg
        Peso del televisor con soporte
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv.
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.