Pantalla compacta, precio asequible y calidad de imagen y sonido excepcionales: con Ambilight, todo va más allá de la pantalla y tu contenido de Smart TV en Full HD favorito para que disfrutes de una experiencia más envolvente dentro o fuera de casa.
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis
Tus necesidades cubiertas en un sola compra
Precio del paquete
Omitir
Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:
Añadir accesorios
Este producto
- {discount-value}
LED
Televisor Full HD
total
recurring payment
Diseño compacto
32" (80 cm)
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Pequeño, inteligente y versátil
Con su elegante soporte y sus reducidas dimensiones, este televisor inteligente es perfecto para espacios reducidos. Con su diseño cuidadosamente pensado, este TV se integra perfectamente en cualquier parte.
Están los televisores, y los televisores Ambilight
Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Películas, deportes, vídeos musicales y juegos traspasan la pantalla y te hacen vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.
FHD mejorado con color Quantum Dot
Colores vivos. Detalles nítidos. Color brillante Quantum Dot. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.
Nitidez y detalle con Pixel Plus Full HD.
Nitidez de imagen de Pixel Plus. Detalles definidos en pantallas más pequeñas. Con una alta definición total y una intensidad increíble, este televisor QLED compacto es la muestra de que los pequeños detalles cuentan.
Color y contraste con HDR10 y HLG
Colores más brillantes. Tonos vivos. Desde las escenas más oscuras hasta la luz más brillante, la nitidez lo es todo. Aquí es donde el alto rango dinámico impresiona con un color y un contraste más claros.
Dolby Audio para disfrutar de un sonido nítido y claro
Escucha cada momento. Se trata de un sonido Dolby Audio de claridad cristalina. Desde los diálogos hasta los bailes, pasando por la acción de una película e impresionantes escenas de naturaleza, disfrutarás de un sonido más claro.
Contenido fácil de encontrar con Titan OS
La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.
Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes
La compatibilidad con Matter Smart Home te permite controlar el televisor a través de la aplicación Matter Smart Home, por voz a través de dispositivos compatibles con Alexa o altavoces inteligentes de Google. De esta forma, podrás encontrar películas y programas, recibir recomendaciones y mucho más solo con la voz.
Diseño ecológico: filosofía de diseño europeo
La sostenibilidad se une al estilo. Este elegante televisor se ha diseñado pensando en el planeta, desde un mando a distancia fabricado con plástico reciclado hasta embalajes con certificación FSC e insertos impresos en papel reciclado. El modo Eco reduce el consumo en todos los contenidos y ajustes con un solo toque.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Modo juego
Adaptable al color de la pared
Música y Ambilight
Modo de iluminación ambiental
Animación de FTI de Ambilight
Alarma al amanecer
AmbiSleep
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
32
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
80
cm
Pantalla
QLED Full HD
Resolución de pantalla
1920 x 1080
Frecuencia de actualización nativa
60
Hz
Motor de imagen
Pixel Plus HD
Mejora de la imagen
Crystal Clear
ECO
Juego
Cine en casa
Monitor
Personal
Superresolución
Contraste dinámico
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv.
La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.