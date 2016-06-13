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Descatalogado
40PFH4100/88
Televisor LED Full HD plano
El televisor perfecto de hoy y de mañana: el televisor LED Full HD plano de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear. Disfruta de imágenes vívidas, sonido nítido y todas las funciones que necesitas como los puertos USB y HDMI en el televisor de tu hogar.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Una televisión con un diseño moderno y refinado merece un soporte que lo eleve por encima de lo ordinario. Por eso, los diseñadores de Philips crearon este extraordinario soporte que se fusiona a la perfección con la decoración de tu hogar.
Los televisores tradicionales tienen un bisel alrededor de la pantalla a modo de marco. Nuestro bisel ultraestrecho es moderno y ligero, por lo que ofrece una amplitud de imagen superior.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
3.5
de 4
68
Reseñas
Gabri38
13/06/2016
España
Comprador verificado
Excelente televisor LED.
Se sintoniza muy cómodo fácil y rápido con una calidad de imagen muy buena y recepción de la señal, para vídeo juegos que es lo que mayoritariamente la uso, va y se ve genial, no así su calidad de sonido, pero no es malo, supongo que como todos los nuevos diseños, no dejan espacio suficiente para unos buenos altavoces. Muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4100 Televisor LED Full HD plano
Sí, recomiendo este producto
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Sarape
26/12/2015
España
Buen producto
Los canales hay que ordenar mediante lista propia o de favoritos. Muchas marcas hacen lo mismo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 48PFH4100 Televisor LED Full HD plano
Sí, recomiendo este producto
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rayner
02/12/2015
España
Comprador verificado
este producto esta super excelente
este es un producto que cumplio mis espectativas , me encanta el diseño y se ve espectacular, y para mi es muy importante que reprodusca en varias normas de video la PAL y la NTSCM
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFH4100 Televisor LED Full HD plano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFH4100 Televisor LED Full HD plano
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.