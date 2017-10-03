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Descatalogado
40PFH4101/88
Televisor LED Full HD plano
El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen Full HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Oscuros, misteriosos e increíblemente resistentes, los soportes ultradelgados negros de Philips llevan tu televisor a otro nivel. Su construcción duradera en un diseño ultradelgado exuda una elegancia y estilo acordes con tu nuevo televisor. Y con su impactante posición, es una maravillosa contemplar cómo algo tan pequeño puede hacer tanto.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
3.7
de 4
37
Reseñas
Elrei11
03/10/2017
España
Muy buena compra
Este televisor por precio i calidad és el mejor del mercado però seria perfecto si tubiera bluetooth incorporado. Por lo demas es perfecto en todos los aspectos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
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Ellom
09/08/2017
España
Relación calidad precio excelente
Tv bonita , fácil de manejar, buena imagen y sonido y con una relación calidad precio muy buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
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camio78
14/03/2017
España
Excelente producto aun precio muy conveniente
Es un televisor que por el precio que tiene brinda lo que tiene que brindar, tiene buena calidad de imagen y sonido, fisicamente se lo ve resistente, con un bonito y muy discreto diseño, aunque me falta algún puerto HDMI más (ya que tiene solo dos), pero como dije antes por el precio está muy bien para mis necesidades.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.