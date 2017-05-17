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Descatalogado
40PFH4201/88
Televisor LED Full HD plano
El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen Full HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
3.0
de 4
3
Reseñas
Isabelle59
17/05/2017
France
Comprador verificado
Belle image
Cette télé a une excellente qualité d'image. La notice, en français est compréhensible et les branchements sont simples. Elle est légère.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Ronja
22/10/2017
Deutschland
Leider nur zum Tv schauen
Leider ist dieser Tv nur zum Tv schauen und unaufwendige Konsolen spielen. Mit einer PS4 ist das gute Ding schon überfordert. Kontrastschwierigkeiten beim umschalten von hell auf dunkel. Auch ist das Menü mega langsam. Einstellungen sehr schwer und umständlich zu erreichen.
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
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chouel33
27/04/2017
France
Comprador verificado
pb de son au deballage j attends de le recevoir a nouveau
tres bonne définition d image, qualité du son non testée car absent donc retour atelier en attente d'un nouvel appareil.
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4201 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.