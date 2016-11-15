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Descatalogado
40PFK6540/12
Televisor LED Full HD plano con Android
Mucho más que un buen aspecto: el televisor Full HD de la serie 6500 tiene toda la potencia de Android. Comenzamos con el motor Perfect Pixel HD para ofrecer unas imágenes brillantes, luego incorporamos Ambilight, un diseño moderno y materiales reales para llevar tu experiencia a un nuevo nivel.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
Dual Core, 8 GB, ampliable
DVB-T/C/S/S2
Al presentar un diseño contemporáneo, este televisor se fusiona a la perfección con la decoración de tu hogar. Tu televisor tiene que parecer atractivo tanto encendido como apagado.
Seleccionamos este sofisticado acabado plateado brillante como el punto de partida de nuestro soporte central en ángulo y, a continuación, lo completamos con un cuello en ángulo ultraplano para crear un televisor con un diseño que combina a la perfección con cualquier interior moderno.
Si has diseñado una casa para que sea tu hogar, ¿por qué no eliges un televisor que combine a la perfección con el ambiente cálido y acogedor que has conseguido? Al emitir una luz mucho más amplia desde dos lados de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea, la exclusiva tecnología Ambilight de Philips ofrece una pantalla más amplia con la que disfrutarás de una experiencia visual aún más envolvente.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.4
de 4
21
Reseñas
Roosta
15/11/2016
Österreich
Comprador verificado
Tolles Bild, Lautsprecher naja...
schönes Design, viele Einstellmöglichkeiten, sehr gutes Bild
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
NebOrper
28/03/2016
Nederland
Comprador verificado
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
RvWijk
28/03/2016
Nederland
Comprador verificado
Prima TV
Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.