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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

40PFT4101/12

3.8

| (12) Reseñas

Televisor LED Full HD plano

El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen Full HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD plano

  • 102 cm (40")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Líneas muy sutiles, perfil refinado

Líneas muy sutiles, perfil refinado

Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Soportes ultradelgados como cuchillas en color negro

Oscuros, misteriosos e increíblemente resistentes, los soportes ultradelgados negros de Philips llevan tu televisor a otro nivel. Su construcción duradera en un diseño ultradelgado exuda una elegancia y estilo acordes con tu nuevo televisor. Y con su impactante posición, es una maravillosa contemplar cómo algo tan pequeño puede hacer tanto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

12

Reseñas

2

07/01/2018

Suomi

Suomi

Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella

Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

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25/08/2017

Suomi

Suomi

Hyvät toiminnot

Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.

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Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

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09/04/2017

Nederland

Nederland

Super TV

Instellingen binnen 5 minuten op orde. Beeld is uitstekend en het geluid is ruim voldoende. Het is een strak design.

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Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.