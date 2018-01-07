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Descatalogado
40PFT4101/12
Televisor LED Full HD plano
El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen Full HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Oscuros, misteriosos e increíblemente resistentes, los soportes ultradelgados negros de Philips llevan tu televisor a otro nivel. Su construcción duradera en un diseño ultradelgado exuda una elegancia y estilo acordes con tu nuevo televisor. Y con su impactante posición, es una maravillosa contemplar cómo algo tan pequeño puede hacer tanto.
3.8
de 4
12
Reseñas
JL52
07/01/2018
Suomi
Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella
Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Sí, recomiendo este producto
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Pipa
25/08/2017
Suomi
Hyvät toiminnot
Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Sí, recomiendo este producto
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Theoeu
09/04/2017
Nederland
Super TV
Instellingen binnen 5 minuten op orde. Beeld is uitstekend en het geluid is ruim voldoende. Het is een strak design.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.