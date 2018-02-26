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Descatalogado

4100 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

43PFT4112/12

4.3

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Televisor LED Full HD plano

Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen Full HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.

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El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD plano

  • 108 cm (43")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
1

26/02/2018

España

España

calidad precio, no puede ser mejor

calidad precio de lo mejor que hay el mercado, siempre he utilizado philips en los monitores de casa y nunca me han defraudado. sin smart tv, pero para este precio, no se puede pedir mas. es normal. con cualquier smart tb box de android externo se sale del paso. gracias philips!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

06/01/2018

España

España

Si buscáis algo bueno, bonito y barato lo habéis encontrado

Lo compramos en MediaMarkt super barato y me parece de muy buena calidad y además se ve genial. Todos los vídeos que he reproducido en su usb hasta el momento no he tenido problemas de codec ni formatos. El diseño es muy bonito y fino. Y el audio muy potente. La verdad no esperaba tanto por tan poco. Solo le falta el Smart Tv pero por este precio no se puede pedir más. Recomendado 100÷

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano

09/11/2017

France

France

vraiment content de mon achat

Produit commander hier et reçu aujourd'hui, aucun regret, très facile d'utilisation et superbe image.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.