    • Innovador, envolvente, increíble. Innovador, envolvente, increíble. Innovador, envolvente, increíble.
      Energy Label Europe F etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 195.0KB)

      QLED TV Ambilight 4K

      43PUS8500/12

      Innovador, envolvente, increíble.

      Prepárate para el brillo del color QLED 4K, un ambiente envolvente con Ambilight y Dolby Atmos con sonido de cine 3D. Con Titan OS, que te ofrece todo lo que te gusta, este televisor no solo mejora cada momento, sino también la experiencia de visualización.

      Innovador, envolvente, increíble.

      • Televisor AMBILIGHT de 108 cm (43")
      • QLED 4K
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Están los televisores, y los televisores Ambilight

      Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Películas, deportes, vídeos musicales y juegos traspasan la pantalla y te hacen vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.

      4K QLED para una visualización intensa y calidad de color Quantum Dot

      Colores vivos. Escenas ultranítidas. La perfección de la imagen en su máxima expresión. Este televisor Ambilight con 4K (UHD) se adapta a todos los formatos HDR. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.

      Adéntrate en el detalle con precisión de píxel

      Con 8 millones de píxeles que funcionan de manera conjunta, disfrutarás de una visualización en 4K única. Con imágenes ultranítidas preparadas para definir escenas más detalladas y realistas, nada capta el momento con más veracidad que este televisor Ambilight de Philips.

      Dolby Atmos para un sonido de cine

      Prepárate para una experiencia increíble. Con Dolby Atmos escucharás el sonido tal como lo concibió el director. Vivirás todas las escenas con la máxima intensidad. Ya sea viendo películas, series de televisión o deportes, o jugando a tus videojuegos favoritos, te sumergirás en la experiencia de inmediato.

      DTS:X para disfrutar de experiencias de sonido envolvente 3D

      DTS:X marca la diferencia: disfrutarás de un sonido tan real que pensarás que formas parte de la escena. Con la tecnología de audio 3D, que añade otra dimensión al sonido, tu salón se convertirá en un auténtico cine.

      Disfruta de todo tu contenido favorito con Titan OS

      La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.

      Conéctate fácilmente a tu red doméstica inteligente

      La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.

      Tamaño a elegir

      Pantalla pequeña de 43 pulgadas. Impactante televisor con pantalla de 85 pulgadas. Y todo lo que hay entre medias. Te ofrecemos una gran variedad para garantizar que el televisor que elijas se integre a la perfección. Con seis tamaños distintos, estamos seguros de que encontrarás el televisor perfecto para tu hogar.

      Claridad en cada palabra con Vocal Boost

      Escucha cada palabra con precisión. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.

      Conectividad preparada para tus juegos

      HDMI 2.1 y VRR te ayudan a sacar el máximo partido a tu consola, gracias a partidas más rápidas y a gráficos más fluidos. Con el ajuste de bajo tiempo de latencia que se activa automáticamente cuando enciendes la consola, podrás disfrutar de una experiencia de juego de nivel superior.

      Pensamiento de diseño europeo

      Diseño europeo en su máxima expresión: soporte en los bordes, marco compacto y elegante y un extraordinario televisor QLED. Ajusta Ambilight en modo Lounge para llenar la habitación de color mientras el televisor esté apagado. Su mando a distancia está fabricado con plástico reciclado, el embalaje de cartón cuenta con la certificación FSC e incluso las inserciones se han diseñado cuidadosamente y se han imprimido en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • AmbiSleep
        • Música y Ambilight
        • Modo juego
        • Modo de iluminación ambiental
        • Alarma al amanecer
        • Adaptable al color de la pared
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        43  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        108  cm
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160p
        Frecuencia de actualización nativa
        60  Hz
        Motor de imagen
        Pixel Precise Ultra HD
        Mejora de la imagen
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Juego
        • Compatible con HDR10+
        • Cine en casa
        • Monitor
        • Película
        • Micro Dimming
        • Personal
        • Resolución Ultra
        Tecnología de visualización
        QLED 4K Ultra HD

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplicación NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        Sistema operativo
        SO TITAN
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        • Amazon Alexa integrado
        • Funciona con Google Home
        • Mando a distancia con micrófono.
        Experiencia de domótica
        • MATERIA
        • Control4
        • Funciona con Apple Home
        Barra de control de juegos
        Gamebar 2.0
        Compatibilidad TTS

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Audio
        2.0 canales
        Potencia de salida (RMS)
        20 W
        Configuración del altavoz
        2 altavoces de rango completo de 10 W
        Códec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Mejora del sonido
        • Modo AVL
        • Mejora de graves
        • Dolby Media Intelligence
        • Entretenimiento
        • Ecualizador
        • Perfil de escucha
        • Modo nocturno
        • Calibración de la sala
        • Personal
        • Vocal Boost
        Funciones de los auriculares
        Dolby Atmos para auriculares
        Motor de sonido
        IntelliSound
        Altavoz principal
        Bass Reflex de rango completo (FR01A)

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        3
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.2
        • Funciona con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI1
        Funciones HDMI 2.1
        • eARC en HDMI 1
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Configuración externa mediante la IU del televisor
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        Juego
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible con HDR10+

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        2206259
        Clase energética para SDR
        F
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        50  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        80  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        no disponible
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        LED LCD
        Tecnología del panel utilizada.
        QLED LCD

      • Potencia

        Red eléctrica
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Sensor de luz
        • Modo Eco
        • Silenciamiento de imagen (para radio)

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • 2 pilas AAA
        • Folleto legal y de seguridad
        • Mando a distancia
        • Soporte para la mesa
        • Cable de alimentación
        • Guía de consulta rápida

      • Diseño

        Colores del televisor
        Bisel negro mate
        Diseño del soporte
        Soporte de arco metálico negro

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        756 mm  mm
        Compatible con el montaje en pared
        200 x 100 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        958 x 563 x 87 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        958 x 625 x 243 mm
        Embalaje (An. x Al. x Pr.)
        1045 x 650 x 133 mm
        Peso del televisor sin soporte
        6,76 kg
        Peso del televisor con soporte
        7,08 kg
        Peso incluido embalaje
        9,8 kg

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.