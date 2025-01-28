Prepárate para el brillo del color QLED 4K, un ambiente envolvente con Ambilight y Dolby Atmos con sonido de cine 3D. Con Titan OS, que te ofrece todo lo que te gusta, este televisor no solo mejora cada momento, sino también la experiencia de visualización.
Innovador, envolvente, increíble.
Televisor AMBILIGHT de 108 cm (43")
QLED 4K
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Están los televisores, y los televisores Ambilight
Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Películas, deportes, vídeos musicales y juegos traspasan la pantalla y te hacen vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.
4K QLED para una visualización intensa y calidad de color Quantum Dot
Colores vivos. Escenas ultranítidas. La perfección de la imagen en su máxima expresión. Este televisor Ambilight con 4K (UHD) se adapta a todos los formatos HDR. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.
Adéntrate en el detalle con precisión de píxel
Con 8 millones de píxeles que funcionan de manera conjunta, disfrutarás de una visualización en 4K única. Con imágenes ultranítidas preparadas para definir escenas más detalladas y realistas, nada capta el momento con más veracidad que este televisor Ambilight de Philips.
Dolby Atmos para un sonido de cine
Prepárate para una experiencia increíble. Con Dolby Atmos escucharás el sonido tal como lo concibió el director. Vivirás todas las escenas con la máxima intensidad. Ya sea viendo películas, series de televisión o deportes, o jugando a tus videojuegos favoritos, te sumergirás en la experiencia de inmediato.
DTS:X para disfrutar de experiencias de sonido envolvente 3D
DTS:X marca la diferencia: disfrutarás de un sonido tan real que pensarás que formas parte de la escena. Con la tecnología de audio 3D, que añade otra dimensión al sonido, tu salón se convertirá en un auténtico cine.
Disfruta de todo tu contenido favorito con Titan OS
La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.
Conéctate fácilmente a tu red doméstica inteligente
La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.
Tamaño a elegir
Pantalla pequeña de 43 pulgadas. Impactante televisor con pantalla de 85 pulgadas. Y todo lo que hay entre medias. Te ofrecemos una gran variedad para garantizar que el televisor que elijas se integre a la perfección. Con seis tamaños distintos, estamos seguros de que encontrarás el televisor perfecto para tu hogar.
Claridad en cada palabra con Vocal Boost
Escucha cada palabra con precisión. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.
Conectividad preparada para tus juegos
HDMI 2.1 y VRR te ayudan a sacar el máximo partido a tu consola, gracias a partidas más rápidas y a gráficos más fluidos. Con el ajuste de bajo tiempo de latencia que se activa automáticamente cuando enciendes la consola, podrás disfrutar de una experiencia de juego de nivel superior.
Pensamiento de diseño europeo
Diseño europeo en su máxima expresión: soporte en los bordes, marco compacto y elegante y un extraordinario televisor QLED. Ajusta Ambilight en modo Lounge para llenar la habitación de color mientras el televisor esté apagado. Su mando a distancia está fabricado con plástico reciclado, el embalaje de cartón cuenta con la certificación FSC e incluso las inserciones se han diseñado cuidadosamente y se han imprimido en papel reciclado.
