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Descatalogado

5000 seriesTelevisor LED Full HD

47PFK5199/12

2

| (4) Reseñas

Televisor LED Full HD

Todos los miembros de tu hogar disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED Full HD serie 5200 de Philips. Destaca por su diseño moderno sin marco, combinado con Ambilight, para ampliar e intensificar la experiencia de visualización.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Ambilight en 2 lados

Televisor LED Full HD

  • 119 cm (47")

  • Televisor LED Full HD

  • TDT/C/S/S2

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha ideado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita como si vienen amigos a casa para ver una película, podrás ver este contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Diseño sin marco: sin bisel tienes más pantalla para ti

Elegante, minimalista y discreto, nuestro marco sin bisel presenta un diseño atractivo elaborado en cristal de primera calidad con bordes ultraplanos de aluminio, lo que te proporciona una pantalla más amplia.

100Hz PMR para imágenes en movimiento fluidas

100Hz PMR para imágenes en movimiento fluidas

Nada genera más adrenalina que la diversión que proporcionan los juegos, los eventos deportivos trepidantes o las películas de acción. Por este motivo, este televisor Philips cuenta con una frecuencia Perfect Motion Rate de 100 Hz; así podrás disfrutar de imágenes en perfecto movimiento. Aunque te dé un vuelco el corazón, no debería suceder lo mismo con la imagen que ves.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 4

4

Reseñas

5
3

03/12/2016

Deutschland

Deutschland

Kein SmartTV aber dennoch super!

Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

26/12/2019

Deutschland

Deutschland

Leider sehr schlecht!

Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.

Esta reseña se realizó para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Fecha de uso 2017-12-26

Esta reseña se realizó para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Fecha de uso 2017-12-26

10/12/2016

Österreich

Österreich

Schönes Design aber Langsam

Der TV ist sehr flach und hat ein schönes Design. Bild & Ton sind ok, nicht mehr und nicht weniger. Ärgerlich ist allerdings das Menü. Unfassbar wie langsam man sich zwischen Sender bewegt.

Esta reseña se realizó para 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. Es necesario realizar una actualización del software para utilizar las opciones de pausar televisión y grabación USB. Para obtener más información sobre la actualización de software, visita www.philips.com/TV y haz clic en la sección de asistencia.

  2. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  3. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  4. La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  5. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.