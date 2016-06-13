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Descatalogado

4000 seriesTelevisor LED Full HD plano

48PFH4100/88

3.5

| (68) Reseñas

Televisor LED Full HD plano

El televisor perfecto de hoy y de mañana: el televisor LED Full HD plano de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear. Disfruta de imágenes vívidas, sonido nítido y todas las funciones que necesitas como los puertos USB y HDMI en el televisor de tu hogar.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD plano

  • 121 cm (48")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C

PMR de 100 Hz para imágenes nítidas en movimiento

PMR de 100 Hz para imágenes nítidas en movimiento

Perfect Motion Rate combina la tecnología de visualización de Philips con avanzadas técnicas de procesamiento de vídeo para mejorar la calidad de cada imagen. Por eso, tanto si lo tuyo son los juegos, como los deportes o las películas de acción, podrás disfrutar de lo último en imágenes en movimiento nítidas y fluidas.

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Digital Crystal Clear: precisión que querrás compartir

Philips ha ideado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita como si vienen amigos a casa para ver una película, podrás ver este contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

68

Reseñas

13/06/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente televisor LED.

Se sintoniza muy cómodo fácil y rápido con una calidad de imagen muy buena y recepción de la señal, para vídeo juegos que es lo que mayoritariamente la uso, va y se ve genial, no así su calidad de sonido, pero no es malo, supongo que como todos los nuevos diseños, no dejan espacio suficiente para unos buenos altavoces. Muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4100 Televisor LED Full HD plano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFH4100 Televisor LED Full HD plano

26/12/2015

España

España

Buen producto

Los canales hay que ordenar mediante lista propia o de favoritos. Muchas marcas hacen lo mismo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 48PFH4100 Televisor LED Full HD plano

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02/12/2015

España

España

Comprador verificado

este producto esta super excelente

este es un producto que cumplio mis espectativas , me encanta el diseño y se ve espectacular, y para mi es muy importante que reprodusca en varias normas de video la PAL y la NTSCM

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFH4100 Televisor LED Full HD plano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFH4100 Televisor LED Full HD plano

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.