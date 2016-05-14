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Descatalogado
48PFK4100/12
Televisor LED Full HD plano
El televisor perfecto de hoy y de mañana: el televisor LED Full HD plano de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear. Disfruta de imágenes vívidas, sonido nítido y todas las funciones que necesitas como los puertos USB y HDMI en el televisor de tu hogar.
121 cm (48")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Perfect Motion Rate combina la tecnología de visualización de Philips con avanzadas técnicas de procesamiento de vídeo para mejorar la calidad de cada imagen. Por eso, tanto si lo tuyo son los juegos, como los deportes o las películas de acción, podrás disfrutar de lo último en imágenes en movimiento nítidas y fluidas.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Los televisores tradicionales tienen un bisel alrededor de la pantalla a modo de marco. Nuestro bisel ultraestrecho es moderno y ligero, por lo que ofrece una amplitud de imagen superior.
3.8
de 4
36
Reseñas
Ronnypoponny
14/05/2016
Deutschland
Comprador verificado
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
deraltefritz
14/05/2016
Deutschland
Comprador verificado
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
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bodo000
25/01/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.