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Descatalogado
48PFK4101/12
Televisor LED Full HD plano
El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen Full HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
121 cm (48")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Elegante, de vanguardia, refinado y preciso; así es el diseño ultraplano de Philips. Si tenemos en cuenta la sofisticación que proporciona este producto a tu decoración, no debería sorprender que algo tan fino despierte tanto interés.
Oscuros, misteriosos e increíblemente resistentes, los soportes ultradelgados negros de Philips llevan tu televisor a otro nivel. Su construcción duradera en un diseño ultradelgado exuda una elegancia y estilo acordes con tu nuevo televisor. Y con su impactante posición, es una maravillosa contemplar cómo algo tan pequeño puede hacer tanto.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
3.8
de 4
22
Reseñas
Anfurion
30/07/2021
Deutschland
Empleado de Philips
Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5
[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir
Ventajas
firmware update ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2019-07-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2019-07-30
Snipper
20/02/2018
Nederland
Comprador verificado
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Robin81
20/02/2018
Nederland
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.