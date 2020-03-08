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Descatalogado

4100 seriesTelevisor LED Full HD ultraplano

49PFS4132/12

3.6

| (70) Reseñas

Televisor LED Full HD ultraplano

Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen Full HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultraplano

  • 123 cm (49")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Soportes finos y elegantes para una mayor ligereza

Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.

USB para reproducción multimedia

USB para reproducción multimedia

Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

70

Reseñas

08/03/2020

España

España

Siempre he usado esta marca

Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2018-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano

Fecha de uso 2018-03-08

04/06/2020

Italia

Italia

ottimo prodotto

Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.

Ventajas

immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.

Contras

il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Fecha de uso 2020-02-04

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD

Fecha de uso 2020-02-04

06/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή τηλεόραση.

Πολύ καλή εικόνα, φιλικό εύχρηστο μενού για τον χρήστη , άριστη ποιότητα κατασκευής.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.